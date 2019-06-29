natega fany emis gov eg| إعلان موعد نتيجة تالتة دبلوم تجارة 2019 رابط الاستعلام الرسمي وأخبار التنسيق وتسجيل الرغبات

نتابع معكم موعد استظهار نتيجة تالتة دبلوم تجارة 2019 الدور الأول بجميع التخصصات والشعب، ويترقب الطلاب إعلان النتيجة بفارغ الصبر حيث أن شهادة دبلوم تجارة تعتبر أحد أهم المراحل لدي الطلاب بالثانوية الفنية، وعلي أساس نتيجة الثانوية التجارية يدخل للكليات والمعاهد التي يريدها، علي حسب تنسيق الدبلومات الفنية للعام الحالي، وقد قمنا بإدراج رابط متابعة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية والكليات والمعاهد المتاحة لجميع الطلاب، ويتم الإعلان عن نتيجة الدبلوم التجارى برقم الجلوس قريبا، وتحديدا خلال منتصف الاسبوع الجاري، تابعونا في هذه المقالة لمتابعة أهم الاخبار حول النتيجة وامتحانات الدور الثاني والتنسيق، وطريقة الاستعلام عن النتائج عبر بوابة التعليم الفنى نتائج الامتحانات 2019 رسمياً.

نتيجة تالتة دبلوم تجارة 2019

يتم إعلان نتيجة تالتة دبلوم تجارة 2019 فور الانتهاء من أعمال التصحيح للأوراق الامتحانية الخاصة بطلاب الثانوية الفنية التجارية بجميع المحافظات، ثم تبدأ عمليات المراجعة ورصد الدرجات واعتماد نتائج الطلاب تمهيدا لإعلانها علي المواقع الرسمية.

الشعبة العامة النتيجة لم تظهر شعبة الشئون القانونية النتيجة لم تظهر شعبة المشتريات وأعمال المخازن النتيجة لم تظهر شعبة التسويق وسوق العمل النتيجة لم تظهر شعبة التأمينات النتيجة لم تظهر شعبة المصارف النتيجة لم تظهر شعبة إدارة وسكرتارية النتيجة لم تظهر شعبة إدارة موانى وخدمات بحرية النتيجة لم تظهر

روابط معرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2019

نتائج الدبلومات الفنيه حتي هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن اي اخبار أو تصريحات جديدة من اي من الجهات الرسمية والموثوقة حول نتيجة شهادات الدبلومات الفنية للعام الحالي، ولم يتم تحديد موعد المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان نتائج الدبلومات الفنية ونسب النجاح والأوائل، كما أن رابط الاستعلام لم يتم تفعيله حتي الآن، وننوه أنه لا يجب الأخد في الإعتبار اي شائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي حول ظهور النتيجة والأوائل ونسب النجاح.

بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2019

يتم الإعلان عن نتيجة تالتة دبلوم تجارة الدور الأول عبر بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 وأيضا عبر بوابة التعليم الفنى الرسمية لنتائج الطلاب، وسنوافيكم بروابط الاستعلام المباشر عن نتيجة دبلوم تجارة 2019، والجدير بالذكر أنه يتم الاستعلام عن نتيجة الدبلوم التجارى برقم الجلوس فقط وسنوافيكم بالطريقة والخطوات الرسمية لاستظهار النتائج لجميع المحافظات والإدارات التعليمية المصرية.

نتيجة الدبلومات الفنيه برقم الجلوس

نتيجة دبلوم صنايع 2019 دبلوم فني صناعي 3 و5 سنوات النتيجة لم تظهر نتيجة دبلوم تجارة 2019 دبلوم فني تجاري 3 و5 سنوات النتيجة لم تظهر نتيجة دبلوم زراعة 2019 دبلوم فني صناعي 3 و5 سنوات النتيجة لم تظهر نتيجة دبلوم فنادق 2019 دبلوم فندقي 3 و5 سنوات النتيجة لم تظهر

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية

ستظهر نتيجة طلاب شهادة الدبلومات الفنية 2019 رسميا فور اعتمادها ورفعها على بوابة التعليم الفني gdepexams.emis.gov.eg نتائج الامتحانات 2019، وهو موقع تابع لوزارة التربية والتعليم، وسيتم إعلان نتائج الدور الأول والثاني عليه.

الاستعلام عن نتيجة الدبلوم التجارى برقم الجلوس

الدخول علي رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 اختيار الشعبة “تجاري” ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الخانة المخصصة له النقر علي اظهار النتيجة

بعد الضغط علي بحث يتم عرض نتيجة الطالب صاحب رقم الجلوس والشعبة وحالة الطالب سواء كن ناجح أو راسب، إذا حصل الطالب علي أقل من 50% في اي مادة من المواد المقررة عليه، فإنه يتوجب عليه دخول امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني نهاية يوليو وأول اغسطس، وسنتابع معكم جدول امتحانات الدور الأول وتنسيق جميع مراحل الدبلومات الفنية والكليات والمعاهد المتاحة لطلاب دبلوم.

متابعة نتيجة الدبلومات الفنية

متى تظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2019

كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم، لشئون التعليم الفنى، أن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 سيكون منتصف الأسبوع المقبل، من خلال الموقع الإلكترونى لوزارة التربية والتعليم، ومن خلال رقم جلوس الطالب يستطيع التعرف على نتيجته ودرجات مختلف المواد.

موعد إعلان نتيجة شهادة دبلوم تجارة برقم الجلوس

القاهرة النتيجة لم تظهر مرسي مطروح النتيجة لم تظهر الجيزة النتيجة لم تظهر البحر الاحمر النتيجة لم تظهر الاسكندرية النتيجة لم تظهر البحيرة النتيجة لم تظهر الشرقية النتيجة لم تظهر اسوان النتيجة لم تظهر الغربية النتيجة لم تظهر سوهاج النتيجة لم تظهر الفيوم النتيجة لم تظهر قنا النتيجة لم تظهر المنوفية النتيجة لم تظهر ايسوط النتيجة لم تظهر الدقهلية النتيجة لم تظهر دمياط النتيجة لم تظهر القليوبية النتيجة لم تظهر السويس النتيجة لم تظهر الاسماعيلية النتيجة لم تظهر بورسعيد النتيجة لم تظهر

أوائل الدبلومات الفنية

لم يتم الإعلان عن أوائل الدبلومات الفنية 2019حتي الآن ويتم الإعلان عن الاسماء فور اعتماد النتيجة من وزير التربية والتعليم شخصيا، وذلك تمهيدا لإعلان النتائج علي المواقع الرسمية للاستعلام وتفعيل روابط بوابة التعليم الفني لمعرفة درجات الطلاب بالاسم ورقم الجلوس، تابعونا لمعرفة اسماء الأوائل فور الإعلان عنهم.

متابعة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية وجميع الكليات والمعاهد المتاحة

تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية

الدخول علي موقع التنسيق الإلكتروني إختيار نوع المؤهل “صناعي، زراعي، تجاري، تمريض، فنادق” 3-5 سنوات إدخال رقم الجلوس والرقم السري الموجود في استمارة النجاح

تنسيق الدبلومات 2019

يمكنكم عبر الرابط المدرج في المقالة معرفة تنسيق الدبلومات 2019 بالدرجات والنسبة المئوية لجميع الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية والتعرف علي:

تنسيق الثانوي الصناعي 2019 3 سنوات تنسيق الثانوي الصناعي 5 سنوات تنسيق الثانوي التجاري 3 سنوات تنسيق الثانوي التجاري 5 سنوات تنسيق الثانوي الزراعي 3 سنوات تنسيق الثانوي الزراعي 5 سنوات الكليات والمعاهد الحكومية المتاحة لجميع طلاب الدبلومات الفنية الكليات والمعاهد الخاصة المتاحة لجميع الدبلومات الفنية

بوابة الحكومة المصرية تنسيق الدبلومات الفنية

يبدأ تنسيق الدبلومات الفنية للعام الجديد 2019/2020 بعد الإعلان رسميا وفي جميع المحافظات عن نتيجة الثانوية الفنية ونتيجة الثانوية العامة المصرية، حيث يتم تحديد الأماكن الشاغرة في كافة الكليات والمعاهد حسب نسبة النجاح والإقبال، ويستمر تنسيق الدبلومات الفنية مدة اسبوع متواصل، وسنتابع معكم جميع تفاصيل التنسيق الخاص بطلاب الدبلومات الفنية بجميع الشعب والتخصصات.