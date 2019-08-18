موعد نتيجة تقليل الاغتراب و تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2019

نتيجة تقليل الاغتراب وتسجيل الرغبات للمرحلة الثالثة للثانوية العامة 2019، من أكثر الأمور التي تهم طلبة وطالبات الثانوية العامة وأسرهم، فنتيجة تقليل الاغتراب سواء اغتراب مناظر أي ذات القطاع الذي تم ترشيح الطالب له، أو اغتراب غير مناظر من كلية إلى كلية أخرى غير التي رشحها له في المرة الأولي يتوقف عليها لم شمل الأسرة المصرية وخاصة الطالبات، ولهذا فنتيجة التحويلات بتقليل الاغتراب تعد ذات أهمية قصوى لطلاب المرحلتين الأولي والثانية للثانوية العامة والذين سبق ترشحيهم لكليات تبعد عن منطقتهم الجغرافية.

موعد نتيجة تقليل الاغتراب وتنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2019:-

من المقرر أن يتم إغلاق باب التقديم لتقليل الاغتراب بالنسبة لطلاب المرحلة الأولي والثانية والذين تخطي عددهم حتى الآن 86 ألف طالب وطالبه يوم 20 أغسطس الجاري، بعدها بساعات قليلة سيعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات نتيجة تقليل الاغتراب عبر موقع التنسيق الإلكتروني وطباعة بطاقة الترشيح الجديدة، ثم يبدأ بعد ذلك فتح الباب لطلاب وطالبات المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة من أجل تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني.

والمرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة تتم عادة على مرحلتين الأولي قبل امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة ثم بعد ذلك يتم استئناف التسجيل في المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة بعد أن يتم إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة، حيث تستمر عملية التنسيق بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة لمدة أربع أو خمسة أيام ثم بعدها يتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2019.