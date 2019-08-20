موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2019 ورابط تقديم الشكاوى إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات

أعزائنا طلاب وطالبات التنسيق نقدم لكم موعد نتيجة تقليل الاغتراب، إذ يبحث الكثيرون عن نتيجة تقليل الاغتراب مع انتهاء موعد تقديم استقبال رغبات التحويل اليوم 20 أغسطس، وهي خدمة أتاحها موقع التنسيق حتى يتمكن الطلاب من الالتحاق بالكليات والمعاهد التي تقع في نطاقهم الجغرافي، وهي الكليات والمعاهد التي يرمز لها بالرمز (أ)، إلا أن هناك قواعد لتقليل الاغتراب وشروط، يجب التأكد من استيفائها حتى يمكن للطالب التحويل إلى كلية مناظرة أو غير مناظرة للكلية التي تم ترشيحه إليها بواسطة مكتب التنسيق، لذا نقدم لكم شروط وقواعد تقليل الاغتراب وطريقة تقديم طلب تقليل الاغتراب، بالإضافة إلى عرض موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2019.

موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2019

أعلن المشرف العام للتنسيق السيد عطا أن عدد الطلاب المتقدمين بطلبات تقليل الاغتراب حتى الآن قد وصل إلى 86 ألف طالب، وجدير بالذكر أنه يتم قبول ما قيمته 10% من الطلبة المقبولين في الكليات والمعاهد من طلاب الثانوية العامة، ويتم اختيار تلك النسبة بناءً على استيفائها لشروط وقواعد تقليل الاغتراب.

أعلنت اليوم السابع على موقعها أن موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب من المنتظر أن يكون يوم الخميس القادم؛ إذ يقوم مكتب التنسيق بعمليات فرز للطلبات المقدمة من الطلبة لتقليل الاغتراب، ويتم الاختيار حسب النسبة المقررة وحسب الشروط والقواعد المنظمة لهذا الشأن.

قواعد تقليل الاغتراب

أكد رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق السيد عطا بشأن قواعد تقليل الاغتراب أن :

التحويل المناظر يكون فى حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، والالتزام بقواعد التوزيع الجغرافى، والتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى فقط، مؤكدًا أنه لا توجد تحويلات ورقية، والتحويل يكون لمرة واحدة فقط.

شروط التحويل إلى كلية غير مناظرة

إذا أراد الطالب التحويل من إلى كلية غير مناظرة “أي في تخصص مختلف عن الكلية التي تم الترشيح إليها” داخل أوخارج منطقته الجغرافية (أ)، كأن يقوم الطالب بالتحويل من كلية الآداب إلى كلية التجارة، يجب توافر الشروط التالية:

أن يكون الطالب حاصلًا على الحد الأدنى للدرجات الذي قبلت به الكلية التي يريد الطالب التحويل إليها. أن يكون الطالب مستوفيًا لشروط تلك الكلية كاختبار القدرات إن وجد.

شروط التحويل إلى كلية مناظرة

بعض الطلبة يتم ترشيحهم إلى كليات خارج النطاق الجغرافي الذي يرمز له بالرمز (أ)، ويرغبون في التحويل إلى كلية مناظرة ولكن في نطاقهم الجغرافي، كأن يكون الطالب مقيمًا بمحافظة الإسكندرية ويتم ترشيحه إلى كلية علوم جنوب الوادي، ويرغب في التحويل إلى كلية العلوم جامعة الإسكندرية، عند توافر الشروط التالية:

في حالة وجود أكثر من كلية في النطاق الجغرافي للطالب (أ)،وعلى سبيل المثال:

في القاهرة الكبرى خمسة كليات للهندسة (القاهرة – عين شمس – حلوان – المطرية – شبرا) والحد الأدنى للقبول (392 و 391 و 390 و 388 و 387) درجة فيسمح فقط بالتحويل المناظر للكلية الأقل في الحد الأدنى (387 درجة)، وذلك طبقاً لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين في التحويل.

التحويل إلى الكليات التي تطبق نظام (الانتظام – الانتساب الموجه)، ولكن في هذه الحالة يحدث التالي:

إذا كان الطالب تم ترشيجه بنظام الانتظام إذا كان الطالب قد تم ترشيحه بنظام الانتساب الموجه 1. إذا كان مجموعه أعلى من نظام الانتساب بالكلية التي يرغب في التحويل إليها، يتم قيده في نظام الانتظام بتلك الكلية. 2. إذا كان حاصلًا على مجموع يساوي أو أقل من مجموع الانتظام في الكلية التي يرغب في التحويل إليها، يتم قيده ضمن الانتساب الموجه. يتم تحويله حسب نظام الانتساب الموجه، ولن يقيد ضمن نظام الانتظام.

مع مراعاة أن قواعد تقليل الاغتراب بالنسبة للبرامج الجديدة يتم عن طريقة الجامعات مباشرةً، مع مراعاة الحد الأدنى للقطاع والشروط التي تضعها كل كلية.

رابط شكاوى مكتب التنسيق والقبول بالجامعات

وفي حال ظهرت نتيجة تقليل الاغتراب 2019 وكان لديكم أية شكوى، يمكنكم من خلال رابط شكاوى مكتب التنسيق والقبول بالجامعات التقدم بأي شكوى وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط شكاوى مكتب التنسيق. كتابة رقم الجلوس. كتابة الرقم السري.

قدمنا لكم المعلومات التي قد تفيدكم بخصوص إعلان ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2019، مع العلم أن نتيجة تقليل الاغتراب التي ستظهر خاصة بالمرحلتين الأولى والثانية لطلاب الثانوية العامة، وعقب ظهورها تبدأ المرحلة الثالثة من التنسيق بحد أدنى مجموع 50%، ثم بعد ظهور النتيجة يتم الإعلان عن نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة، وبعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2019، يتم فتح باب تلقي طلبات التحويل لتقليل الاغتراب ثم تظهر نتيجة تقليل الاغتراب الدبلومات الفنية سبتمبر المقبل، تمنياتنا لجميع الطلبة بالنجاح والتوفيق.