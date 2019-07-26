موعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى الثانوية العامة 2019.. تنسيق الكليات 2019/2020

أغلق موقع بوابة الحكومة المصرية الإلكتروني لخدمات التنسيق، مساء الجمعة 26 يوليو 2019، باب تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2019، للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة عن العام الدراسي 2018/2019، وينتظر الطلاب وأولياء الأمور ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019 للقسمين العلمي بشعبتيه “العلوم والرياضيات” والأدبي، ونستعرض في هذا التقرير موعد نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2019 المرحلة الأولى، وإجراءات الإعلان عنها من قبل اللجنة العليا للتنسيق التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى 2019

بعد إغلاق باب تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى عبر موقع بوابة الحكومة المصرية أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يتولى الإشراف العام على مكتب التنسيق، عن تسجيل 142 ألف و750 طالبا وطالبة في تنسيق المرحلة الأولى، التي بدأت الأحد 21 يوليو، واستمرت حتى مساء الجمعة 26 من نفس الشهر بعد قرار مد التسجيل لمدة يوم، حيث كان من المقرر إغلاق التسجيل الخميس 25 يوليو.

تبدأ أعمال التنسيق وتحديد الحدود الدنيا للالتحاق بكليات تنسيق المرحلة الأولى 2019 من خلال فرز رغبات طلاب الثانوية التى تم تسجيلها عبر الموقع الإلكتروني لخدمات التنسيق، ومقارنة الرغبات المسجلة بالأماكن الخالية في الكليات واختيار الطلاب أصحاب المجموع الأعلى من بين المتقدمين للكلية الواحدة مع الأخذ في الاعتبار بقواعد التوزيع الجغرافي، وعليه يتحدد الحد الأدنى لكل كلية.

يشار إلى أن أعداد المقبولين بكل كلية يدخل في تحديده نتائج تظلمات طلاب الثانوية العامة، حيث يحصل بعض الطلاب على درجات إضافية نتيجة التظلم يؤثر في المجموع الكلي ما قد يغير مصيره في نتيجة التنسيق، كما يحصل بعض الطلاب على درجات إضافية في الحافز الرياضي الذي يضاف للمجموع الكلي.

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019 للثانوية العامة

وكشف مصدر مسئول باللجنة العليا للتنسيق بحسب ما نقلته تقارير صحفية محلية عن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019، وإعلان الحدود الدنيا للالتحاق بالكليات في العام الجامعي 2019/2020 في منتصف الأسبوع القادم وبحد أقصى يوم الأربعاء الموافق 31 يوليو 2019.

ومن المنتظر أن يعقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبدالغفار، بصفته رئيس اللجنة العليا للتنسيق مؤتمرا صحفيا في ديوان عام الوزارة للإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019 والكشف عن الحدود الدنيا لالتحاق طلاب الثانوية العامة بالكليات في العام الجامعي المقبل.

وخلال المؤتمر سيسعلن رئيس اللجنة العليا للتنسيق عن موعد بدء تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية 2019 لطلاب الثانوية العامة والحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية لطلاب القسمين العلمي والأدبي.

تنسيق المرحلة الأولى 2019

يذكر أن المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة كانت تضم طلاب الشريحة الأعلى من المجموع، حيث كان الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2019 القسم العلمي علوم 398 درجة فأكثر وهو ما يعادل نسبة 97.07%، لمجموع عدد طلاب 30 ألف و152.

وكان الحد الأدنى لطلاب القسم العلمي شعبة الرياضيات في تنسيق المرحلة الأولى 2019 389.5 درجة بنسبة 95% فأكثر لعدد 14 ألف و690 طالبا وطالبة، أما بالنسبة للقسم الأدبي فكان الحد الأدنى 80% بمجموع 328 درجة لعدد 143 ألف و313 طالبا وطالبة.

مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019

في مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 كشف الوزارة في بيان لها عن ارتفاع أعداد الطلاب الحاصلين على مجموع أكبر من 90% في الشعب الثلاث بنسبة كبيرة تصل إلى 36% من مجموع الطلاب وهو ما ينذر بارتفاع تنسيق الكليات 2019، حيث تشير التوقعات إلى وصول الحد الأدنى للالتحاق بكلية الطب إلى 404 درجة بنسبة 98.5%، على أن تقبل كليات الصيدلة من حد أدنى 398.5 درجة بنسبة 97.2%، وكلية طب الأسنان تذهب التوقعات بالنسبة لها للقبول من حد أدنى 98%.

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