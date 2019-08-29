موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة وفتح باب تقليل الاغتراب

بعد غلق باب التنسيق الإلكتروني لطلاب المرحلة الثالثة وتقديم الرغبات ينتظر طلاب المرحلة الثالثة إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، وتكون المرحلة الثالثة على مرحلتين الأولى التي انتهت بالفعل ويفتح باب التنسيق الإلكتروني مرة أُخرى للطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة في الفترة بين السبت الموافق 31/8/2019 حتى يوم الأربعاء الموافق 4/9/2019.

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة بعد الانتهاء من تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني بيومين وتكون النتيجة في 6/9/2019 على أقصى تقدير.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

يمكنكم الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة من خلال الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني واختيار نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة وذلك في التاريخ المُحدد للنتيجة وكتابة رقم الجلوس والرقم السري للطالب والرقم القومي لمعرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ومعرفة الكلية أو المعهد الذي وقع عليك اختياره.

موعد تقليل الاغتراب

يتم فتح باب تقليل الاغتراب بعد إعلان نتيجة تنسيقا لمرحلة الثالثة بيومين على أقصى تقدير ليكون في 8/9/2019 ليتقدم الطلاب بطلبات تقليل الاغتراب إلكترونيا عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك حسب النسب التي أقرها القانون لتقليل الاغتراب بنسبة 10% من القدرة الاستيعابية لكل الكليات والمعاهد.