موعد نقل الطلاب بين المدارس الحكومية والخاصة 2022 في الكويت

أعلنت وزارة التربية عن موعد التحويل بين المدارس في الكويت خلال العام الدراسي الحالي 2021-2022، وذلك لكي يتمكن اولياء الأمور الراغبين في تحويل أولادهم بين المدارس، على يكون النقل من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية، ومن المدارس الحكومية إلى المدارس الخاصة بحسب رغبة ولي الأمر.

موعد نقل الطلاب بين المدارس الكويت 2022

قرار فتح باب النقل بين المدارس يأتي للتحويل لفترة استثنائية خلال شهر مارس، للنقل من المدارس الخاصة إلى الحكومية ومن الحكومية إلى الخاصة، حيث يسمح النقل للمراحل الدراسية من رياض الأطفال حتى الصف التاسع) رياض الأطفال والابتدائية والمتوسطة)، وذلك بنفس الشروط والضوابط المتبعة ذاتها، موعد نقل الطلاب بين المدارس في الكويت من يوم الأحد 6 مارس حتى الخميس 17 مارس 2022.