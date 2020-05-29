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موعد وشروط التقديم لرياض الاطفال 2020 – 2021 ورابط التسجيل لكافة محافظات الجمهورية

بواسطة دنيا محمد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الشروط اللازمة للتسجيل والتقديم لرياض الاطفال من خلال المدارس الرسمية الحكومية ” التجريبية” المقرر أن يبدأ التقديم من يوم الإثنين 1 يونيو 2020 وحتي يوم 30 يونيو 2020، عبر موقع مديرية التربية والتعليم  ووضحت الوزارة الشروط التي يجب مراعاتها قبل البدء في التسجيل وهي أن يكون سن الطفل 1 من 4 سنوات وحتي 6 سنوات إلا يوم ويتم الاحتساب من أول أكتوبر 2020 في المدارس الرسمية (اللغات والعربي)، وأعلنت الوزارة الأوراق المطلوبة للتقديم والشروط اللازمة ونقدم لكم من خلال هذا المقال كافة المعلومات الخاصة بالتسجيل والشروط.

1 التقديم لرياض الاطفال
2 تنسيق رياض الاطفال 2020
3 شروط تقديم رياض الاطفال 2021

التقديم لرياض الاطفال

وقد أعلنت الوزارة الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل وهي :

  • يجب عند التقديم وجود شهادة ميلاد أصلية ضمن ملف الطفل.
  • تقديم شهادة ميلاد كمبيوتر.
  • إقرار من ولي الأمر يفيد بأن يقبل قرار التنسيق لرياض الأطفال وفقا للسن المعروف لدي لجنة القبول.
  • سداد كافة المصروفات المقررة بعد ظهور نتيجة التنسيق في خلال فترة 15 يوم.
  • وعدم السداد يؤدي إلي إحلال الطفل من قائمة الانتظار وقفا للترتيب المعتمد من قبل المديرية.

مع التزام كافة الإدارات التعليمية بأنه يقتصر القبول للطلاب المقيمين بدائرة الحي أو المركز، ويجب تقديم المستند الدال علي هذا، وإخطار كافة الروضات بالشروط قبل موعد التقديم ويجب أن يتم عمل مقابلة للطفل.

تنسيق رياض الاطفال 2020

ويجب أن يحتوي ملف التقديم لرياض الأطفال علي التالي :

  • شهادة ميلاد الطفل كمبيوتر.
  • عدد 5 صور ضوئية لشهادة الميلاد.
  • عدد أربعة صور شخصية للطفل.
  • صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر أو من يكفل الطفل.
  • مستند يفيد بإقامة والد الطفل بالنطاق الجغرافي للمدرسة.
  • إيصال غاز أو كهرباء أو مياه حديث باسم والد الطفل، أو عقد إيجار بشرط أن يكون موثق، وصورة إيصال كهرباء شهر أبريل 2020 م لمن لديهم إخوة في المدرسة يقدم بيان قيد مرفق بالملف.
  • طابع تعليم من فئة جنيه، وطابع مهن تعليمية فئة جنيه يتم إلصاقه علي الطلب.
  • حافظة بلاستيك، ملف بلاستيك، عدد خمسة أظرف بيضاء.
  • صورة بطاقة الرقم القومي لوالدة الطفل.
  • يشترط حضور الطفل للمقابلة الشخصية.

مع التشديد عند التقديم للملف الورقي إتباع كافة الإجراءات الوقائية، وارتداء الكمامة الطبية، ويجب أن يكون مكان التقديم جيد للتهوية وواسع.

شروط تقديم رياض الاطفال 2021

وأعلنت الوزارة عن فتح باب التقديم لرياض الأطفال إلكترونيا بداء من أول يونيو وحتي منتصف يونيو بالمدارس الحكومية وفقا لمجموعة من الشروط المحددة وهي :

  • أن يكون عمر الطفل في تاريخ 1-10-2020 أكبر من 4 أعوام  وأقل من 6 أعوام.
  • يتم التقديم من خلال ولي الأمر عبر مركز التقديم بالإدارة المعلن عنها علي موقع وزارة التربية والتعليم.
  • كتابة رغبان ولي الأمر في الإدارة الأقرب لديه، ويجب أن يكون في الرغبة الأولي الإدارة التابع لها سكنه، وفقا للعنوان الموجود ببطاقة الرقم القومي.
  • مع مراعاة كافة الرغبات (20) المتواجدة بالاستمارة.
  • ويجب أن تكون الرغبات مكتوبة من خلال ولي أمر الطفل وتحت مسؤوليته، وعدم كتابتها من خلال العاملين في مراكز التنسيق.
  • ويمكنكم التسجيل في رياض الأطفال من خلال موقع مديرية التربية والتعليم الرسمي.
دنيا محمد

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