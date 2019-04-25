موعد وشروط مسابقة التربية والتعليم الجديدة 2019

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مسابقة جديدة للمعلمين،وذلك في إطار خطة الإصلاح التي تقوم بها الوزارة 2020،لتوفير فرص عمل لحوالي 65 ألف معلم لمدة ستة أشهر بعقود مؤقته لسد العجز في المعلمين والمعلمات، في جميع المراحل الدراسية من رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية في كافة مديريات والادارات التعليمية في جميع المحافظات.

موعد مسابقة التربية والتعليم 2019

يبدء التقديم إلكترونياً في شهر يونيو القادم 2019 لسد العجز بتعين 65 ألف معلم بعقود مؤقته لمدة ستة أشهر، وجزء من المتسابقين سيتم تعينهم تعين دائم.

شروط مسابقة التربية والتعليم 2019

التقديم للمسابقة يتم إلكترونياً.

تقديم الأوراق الخاصة بالمسابقة سيكون إلكترونياً أيضاً.

يتم تعين المعلمين الفائزين بشكل مؤقت لمدة ستة أشهر.

يتم اختيار مجموعة من المعلمين لتعينهم بشكل دائم.

لا حاجة لشهادة التربوي بالنسبة لكليات الآداب والخدمة الاجتماعية بالنسبة للعقود المؤقته.

ان يكون المتسابق حاصل على شهادة ICDL الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر وتم توفير الحصول عليها من خلال هذا الرابط.

الأوراق المطلوبة للتقديم في المسابقة

لتفادي الأخطاء التي حدثت في المسابقات الماضية فيجب على المتقدم تجهيز الأوراق الآتية عند التقديم وهى:-

صورتين من بطاقة الرقم القومي.

أصل وصورة المؤهل الدراسي.

أصل وصورة من شهادة الميلاد.

أصل وصورة من شهادة الخدمة العسكرية للذكور.

أصل وصورة الخدمة العامة للإناث.

أصل وصورتين من دبلوم التربوي.

فيش جنائي موجه إلى وزارة التربية والتعليم.

المؤهلات المطلوبة للتقديم في المسابقة

أعلنت الوزارة عن المؤهلات المطلوبة للتقديم في المسابقة وهي.

ملحوظة

الفائزين في المسابقة السابقة سيتم انتهاء العقود المؤقتة معهم في نهاية شهر مايو 2019، ومن يرغب في التقديم مرة أخرى عليه دخول المسابقة الجديدة بشروط المسابقة الجديدة.

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