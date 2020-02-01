موعد وطريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي

أوضحت وزارة التربية والتعليم الفني، أنه من المقرر أن يتم يوم غد الأحد الموافق 2 فبراير 2020، الإعلان عن نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي، وذلك للعام الدراسي الحالي 2019-2020، وسوف نقوم معكم من خلال موقع كلمة بتوضيح طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي وكذلك الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي.

أشارت الوزارة أن نتيجة الصف الأول الثانوي من المقرر أن يتم الإعلان عنها في المدارس المقيد بها الطلبة يوم غد الأحد.

نتيجة الصف الثاني الثانوي

أما عن نتيجة الصف الثاني، فقد أشارت الوزارة أن النتيجة سوف يتم الإعلان عنها بداية من يوم غد الأحد الساعة الثالثة عصرا، ويمكن للطلبة الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني عن طريق اتباع الخطوات التالية:

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أولا: يتم الدخول إلى الرابط الخاص بنتيجة الصف الثاني الثانوي.

ثانيا: يتم تسجيل الرقم القومي الخاص بالطالب، وفي حالة الطلبة الغير مصريين يتم إدخال الكود الخاص بهم في الخانة المخصصة لذلك.

ثالثا: يتم الضغط على الأيقونة “تحميل مؤشرات الأداء”.

أشارت الوزارة أن بعض الطلبة المقيدين في الصف الثاني الثانوي والذين واجهوا عددا من الصعوبات في استكمال الامتحانات بشكل إلكتروني، وقاموا بأداء الاختبارات ورقيا، من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة هذه المواد في وقت لاحق في المدارس المقيد بها الطلبة.