موقع استخراج نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2019 cinq onec dz .. موعد إظهار النتائج

رابط موقع نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2019 الرسمي، أعلنت وزارة التربية الوطنية موعد ظهور نتائج السنة الخامسة ابتدائي عبر موقع cinq onec dz الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وتم إعلان موعد إظهار النتائج لجميع الطلاب المترشحين والمتمدرسين بكل الولايات الجزائرية “نتائج السانكيام”، وذلك في حدود الساعة السادسة مساءً بتوقيت الجزائر العاصمة، حيث يتم تفعيل موقع الديوان الوطني لاستظهار نتائج الطلاب برقم التسجيل لاستخراج تقديرات سنة خامسة ابتدائي ، لحين تفعيل خدمة استخراج كشف نقاط الصف الخامس.

وزير التربية والوطني عبد الحكيم بالعابد كان قد أعلنت منذ عدة أيام في تصريحات متلفزة، أن نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2019 دورة جوان، ستعلن يوم 16 جوان الجاري، وبالفعل نشر موقع وزارة التربية الوطنية الجزائرية، تأكيد ظهور نتائج الطلاب في السنة الخامسة ابتدائي في تمام الساعة 18:00 بتوقيت الجزائر، عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات cinq onec dz ، وأيضا على مستوى المؤسسات التربوية بالولايات الجزائرية البالغ عددهم 48 ولاية.

موعد نتائج شهادة التعليم الابتدائي الرسمي

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن إظهار نتائج شهادة التعليم الابتدائي دورة جوان 2019 يوم الأحد الموافق 16 -6-2019، من خلال موقع النتائج الديوان الوطني للامتحانات، ويستطيع الطلاب المترشحين بدء استظهار النتائج والتعرف على المعدلات من الساعة 18:00 بتوقيت الجزائر، ويمكنكم ترك رقم التسجيل بالتعليقات وسنعمل على مساعدتكم في جلب المعدلات.

موقع الديوان الديوان للامتحانات والمسابقات

أكدت وزارة التربية الوطنية أن رابط موقع نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2019، سيكون من خدمات موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وأيضا من خلال المؤسسات التربوية، وستجدون كافة الروابط الرسمية مرفقة أدناة لسهول استظهار المعدلات.

رابط موقع استخراج نتائج شهادة التعليم الابتدائي

وزارة التربية الوطنية الجزائرية أعلنت عن رابط الموقع الإلكتروني الرسمي لاستظهار نتائج السنة الخامسة ابتدائي 2019، من خلال الدخول على موقع الديوان الوطني من البوابة الإلكترونية الخاصة بعرض نتائج شهادة التعليم الابتدائي cinq onec dz ثم إدخال رقم التسجيل واستظهار المعدلات.

كشف نقاط شهادة التعليم الابتدائي

استخراج كشف نقاط شهادة التعليم الابتدائي 2019 سيكون عقب انتهاء فترة استعلام المعدلات وسننوه لكم عن ذلك في موعدة.