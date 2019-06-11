موقع استخراج ومعرفة نتيجة الشهادة السودانية 2019 برقم الجلوس نتائج الثانوية العامة بالسودان قريباً

ما زلنا نتابع معكم قراءنا الكرام أهم الأخبار عن المسيرة التعليمية في السودان حيث نرصد لكم التفاصيل الكاملة والمعلومات الدقيقة حول استخراج نتيجة الشهادة السودانية 2019، حيث يتساءل جميع الطلبة والطالبات خلال هذه الفترة عن متى موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة في السودان 2019 والتي سيتم نشرها عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية أو موقع شبكة المقرن التي توفر نتيجة الشهادة السودانية برقم الجلوس.

وقد انتهى جميع الطلاب والطالبات بالثانوية العامة السودانية من امتحانات أخر العام، وبدأت اللجان المختصة على الفور العمل على تصحيح كراسات طلاب الثانوية العامة السودانية تمهيداً لإعلان نتيجة الشهادة السودانية 2019 عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

نتيجة الشهادة السودانية 2019

وفيما يخص موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية ٢٠١٩، فقد كشفت مصادر موثوقة أنه من المقرر الإعلان عن نتيجة الشهادة السودانية 2019 نهاية شهر يونيو الجاري على أن يتم الانتهاء من جميع أعمال المراكز واللجان الخاصة بالتصحيح والمراجعة النهائية ورصد درجات الطلاب.

ومن المتعارف عليه أن نتائج الشهادات السودانية ما تأخذ وقت طويل بينها وبين نهاية أخر في الامتحانات وذلك بسبب التصحيح وعمل اللجان المختصة، كما سيتن انعقاد مؤتمر صحفي بحضور وزير التربية والتعليم ومجموعة من المسؤولين بالوزارة لإعلان نتيجة الثانوية العامة بالسودان.

رابط استخراج نتيجة الثانوية العامة بالسودان 2019

انتهى طلاب الثانوية العامة في السودان من امتحانات أخر العام في شهر مارس الماضي على أن تم البدء في الامتحانات يوم الثاني من نفس الشهر، وتعمل حالياً اللجان على المراجعة والتدقيق الكامل لرصد الدرجات والتعرف على أسماء أوائل الثانوية السودانية، وإليكم أدناه رابط الحصول على نتيجة الشهادة السودانية 2019 برقم الجلوس، ورابط شبكة المقرن.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم

رابط موقع شبكة المقرن

وسنتابع معكم المزيد من الأخبار وكل ما هو جديد بخصوص نتيجة الشهادة السودانية ٢٠١٩ برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية.