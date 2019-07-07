موقع الأزهر التعليمى azhar.eg تابع نتيجة الثانوية الازهرية 2019 برقم الجلوس

موقع الأزهر التعليمى azhar.eg زادت عمليات البحث في هذه الفترة حول نتيجة الصف الثالث الأزهري بشعبتيها العلمي والأدبي من أجل الوصول الى النتيجة وموعد ظهورها من أجل الالتحاق بالمرحلة الجامعية, لأنها هي التي تحدد مستقبلهم العلمي, لذلك سوف نتابع مع جميع طلاب نهاية المرحلة الثانوية بالأزهر كل ما هو جديد عن أخر تطورات عمليات التصحيح و المراجعة وموعد اعلان النتيجة من خلال موقعنا, عند انتهاء كنترولات الثانوية الأزهرية من أعمال التصحيح المراجعة سيتم اعلان النتيجة مباشرة فور اعتمادها من قبل شيخ الأزهر عبر موقع الأزهر الإلكتروني بمؤتمر صحفي نشر اسماء اوائل الدفعة سواء طلاب القسم العلمي أو الأدبي .

موقع الأزهر التعليمى azhar.eg.

وعن آخر تطورات النتيجة أعلن رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية الشيخ “أحمد عبد العظيم ” في آخر تصريحاته أنه تم الإنتهاء من تصحيح أوراق اجابات جميع المواد الدراسية للقسمين العلمي والأدبي, والأن يتم المراجعة بكل دقة حتى يحصل كل طالب على درجاته وسيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2019 خلال الأيام القادمة أن شاء الله, مشيرا أنه لا داعي للاستعجال عن تحديد موعد النتيجة حتى تتم عملية المراجعة بكل دقة وشفافية حتى يعود بالنفع على مصلحة أبنائنا الطلاب, وأن الموقع المسؤول عن ظهور النتيجة هو موقع الأزهر الإلكتروني.

رابط الإستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019.

سيتم نشر النتيجة عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية برقم الجلوس الخاص بكل طالب فور ظهورها مباشرة وسيتم إعلانها بالمعاهد الأزهرية بعد يوم من ظهورها على الانترنت , تابع معنا الخطوات لمعرفة النتيجة, أما في حالة عدم الوصول إليها اترك الاسم ورقم الجلوس وتحديد القسم علمي أو ادبي بتعليق أسفل المقال وسوف نرسلها فور الإعلان عنها.