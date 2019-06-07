موقع الأزهر التعليمي لمعرفة نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 نهاية العام برقم الجلوس”بوابة الأزهر الالكترونية”

موقع الأزهر التعليمي ضمن المواقع الرسمية التي وضعتها مشيخة الأزهر الشريف، والذي يتم رفع نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 نهاية العام برقم الجلوس به، للاستعلام بكل سهولة ويسر من طلاب المرحلتين عن نتيجة الترم الثاني 2019، وموقع كلمة دوت أورج، يقدم لكم كيفية الحصول على نتائج الطلاب، عبر بوابة الازهر الالكترونية وتطبيق azhar.eg للهواتف المحمولة.

موقع الأزهر التعليمي

من خلال الدخول على الموقع التعليمي للأزهر المخصص لكافة أخبار التعليم في المعاهد الأزهرية، والذي سبق ونشر به اخبار سير الامتحانات، وتفقد عمليات التصحيح والمراجعة والرصد لدرجات الطلاب بالأزهر الشريف، فقد اقترب إعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 نهاية العام، والمرتقب لها خلال الساعات المقبلة، ونوضح أنه لم يصدر قرار رسمي بموعد اعتماد النتيجة من وكيل شيخ الأزهر.

رابط نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 نهاية العام

نضع لكم رابط موقع الازهر الالكتروني، والذي سيتم رفع نتائج المرحلتين، ونتيجة شهادات القراءات به فور اعتمادها من الأزهر الشريف، وبيان نسب النجاح، وقد سبق ووضع به نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية لأبناءنا بالخارج 2019، وكما ترون في الشريط العلوي بالصورة التالية نتيجة الثانوية العام الماضي سيتم تفعيلها واستبدالها بنتائج طلاب المرحلتين (الشهادة الابتدائية- والشهادة الاعدادية.

سوف يتم تفعيل شريط النتائج وتجدون اسفل هذه الشريط:

أيقونة نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 ومكان رقم الجلوس

أيقونة نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2019 ومكان رقم الجلوس

أيقونة نتيجة شهادة القراءات 2019

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