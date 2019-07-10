موقع التربية والتعليم اعرف نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس علمي- ادبي

موقع التربية والتعليم يترقب أهالي وطلاب الصف الثالث الثانوي النتيجة بفارغ الصبر والتي سوف تظهر بعد أيام قليلة على موقع وزارة التربية والتعليم وبعد أن يعلن عنها وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي في مؤتمر صحفي ومن أجل تسهيل الحصول على النتيجة للطلاب سنعرض لكم رابط موقع التربية والتعليم وطريقة معرفة النتيجة من خلاله حتى يطمئن الطلاب على النتيجة بعد المجهود الكبير الذي قاموا به طول العام الدراسي لأن هذه المرحلة تعتبر أهم مرحلة في التعليم والفيصل في تحديد مستقبل الطلاب في المرحلة الجامعية .

موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية

بحسب تصريحات وزارة التربية والتعليم أن النتيجة علمي وأدبي ستظهر في الأيام القليلة القادمة وكشفت الوزارة أن نسبة النجاح هذا العام جيدة جدا وأعلى من العامين الماضيين وأن جميع الكنترولات انتهت من تصحيح العينات العشوائية في العديد من المواد مثل الكيمياء والفيزياء واللغه الاجنبية الثانية وعلم النفس والمنطق والجغرافيا والتاريخ وكانت نسبة النجاح في هذة المواد جيدة جدا وبالرغم من أن نسبة النجاح عالية الا أن هذا أثار قلق طلاب الثانوية العامة الذين ينتظرون نتيجتهم والتنسيق من أجل تحقيق أحلامهم في الكليات الذين يرغبون بها سواء كانت كليات القمة أو غيرها فهناك من ينتظر تنسيق الطب والهندسة والاعلام والسياسة والاقصتاد وغيرهم من كليات القمة ولكن حسب التصريحات أن تنسيق هذا العام لن يختلف كثيرا عن العام الماضي .

رابط نتيجة الثانوية العامة 2019

لمعرفة الوصول إلي النتيجة فور ظهورها اتبع الخطوات التالية.

الدخول على الموقع الرسمي لنتائج بوابة الثانوية العامة.

كما يكمنك معرفة التنسيق tansik.egypt تفاصيل تسجيل رغبات الطلاب للجامعات والمعاهد المصرية.

تحديد الشعبة الخاص بكل طالب علمي علوم علمي رياضة, أدبي

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