موقع التنسيق الإلكتروني خطوات تسجيل الرغبات للثانوية والدبلومات الفنية للالتحاق بالجامعات والمعاهد

موقع التنسيق الإلكتروني الموقع الذي دشنته الحكومة المصرية والمعروف باسم ( موقع التنسيق الإلكتروني ) يقدم عدد كبير من الخدمات للطالب المصري، وتم تزويد الموقع بأحدث الأجهزة والبرامج في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهذا الأمر ساري على موقع بوابة الحكومة المصرية الإلكتروني ككل لتصل الخدمة للمواطن بأنحاء الجمهورية.

موقع التنسيق الإلكتروني:-

هو جزء من بوابة الحكومة المصرية الإلكتروني، والذي يعمل في منتهى الدقة والسرية والسرعة لخدمة الطلاب بشكل خاص والتعليم بشكل عام، فعلى الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة والأزهرية والصناعية، والراغبين في الالتحاق بالكليات أو المعاهد الخاصة والحكومية، متابعة موعد تسجيل الرغبات رسمياً بتسجيل دخوله.

ويكون التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني بحيث يسجل الطالب رقم الجلوس ورقمه السري المكتوب على استمارة النجاح، وسوف يجد عدد كبير من الكليات والمعاهد التي سيختار من بينهم، وكل ما عليه مراعاة مكان السكن لأهمية التوزيع الجغرافي في توزيع الطلاب على الكليات والمعاهد.

التسجيل في موقع التنسيق الإلكتروني بالخطوات:-

عليك أيها الطالب إتباع الخطوات التالية لتتعامل مع موقع التنسيق الإلكتروني بسهولة ويسر:-

من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية عليك دخول الى —–موقع التنسيق الإلكتروني

وسوف تختار خدمة التنسيق التي تناسب الشهادة الثانوية الحاصل عليها.

ستنتقل لصفحة التسجيل الأولي للبيانات، وتختار نوع الشهادة التي تخص التعليم الفني سواء التجاري أو الزراعي أو الصناعي.

وكتابة رقم الجلوس والرقم السري المدون على استمارة النجاح.

كتابة الرقم المدون في المستطيل والذي وضع بطريقة غير منتظمة، وفي حالة عدم تأكيد هذا الرقم يمكن الضغط على كلمة تغيير الموجودة أسفل المستطيل، وذلك لاستبداله برقم آخر.

باقي الخطوات.

الضغط على كلمة التالي للوصول إلى الصفحة الخاصة ببيانات الطالب، وذلك للتأكد من البيانات التي تم تدوينها مسبقاً، لأن رقم الجلوس وتاريخ ميلاد والمحافظة والإدارة التعليمية والمجموع الكلي ودرجات المواد والنسبة إلى المجموع الكلي واسم الطالب سيظهرون وهو ما يدل على صحة الخطوات، وفي حالة الخطأ في البيانات على الطالب الاتصال برقم المدون بالصفحة للتعديل.

ثم يتم الانتقال للخطوة الثالثة وهى المرحلة الأهم بحيث يدخل الطالب الرغبات ويعدل فيها كما يشاء، في ضغط على السهم الموجود أسفل لاختيار التخصص، وبالتالي اختيار الكلية أو المعهد بالضغط على كلمة إضافة، وعند التعديل لابد من الضغط على كلمة تعديل.

يمكن تحريك الرغبات المدونة على الموقع لأسفل أو لأعلى ويمكن حذفها تماماً من القائمة، وتوجد خانة مخصصة لكتابة ملاحظات إن وجدت, عند الانتهاء من التسجيل يتم عرض كافة الرغبات التي تم تدوينها، ومن ثم القيام بطباعة القائمة.