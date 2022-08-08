موقع التنسيق الالكترونى للثانوية العامة 2022 المرحلة الأولى لتسجيل الرغبات

بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022 في مصر، يستعد الطلبة والطالبات لتقديم الرغبات على موقع التنسيق الالكتروني للثانوية العامة الدور الأول للمرحلة الأولى، حيث يتم تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الالكترونى للثانوية العامة 2022، فيما يلي نوضح المزيد من التفاصيل.

موقع التنسيق الالكترونى للثانوية العامة

يتم تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة المرحلة الأولى عبر الموقع الالكتروني للتنسيق بعد أن يتم فتح خدمة تسجيل الرغبات أون لاين.

حيث أنه حتى الآن مدون أمام رابط تسجيل الرغبات كلمة تسجيل مغلق.

بعد الدخول إلى خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد، وبعد فتح خدمة تسجيل الرغبات يتمكن الطالب من تسجيل رغباته بالكليات وفق درجته والشعبة المقيد بها.

ويمكن من خلال رابط التنسيق الالكتروني الحصول على الرقم السري من استمارة النجاح.

هذا ومن خلال الموقع يمكن الاستعلام عن الحدود الدنيا لقبول بالكليات والمعاهد بدايةً من عام 2011 وحتى عام 2021 للشعب العلمية والأدبية.

نسبة النجاح في الثانوية العامة 2022

هذا وفد وصلت نسبة النجاح بالثانوية العامة 202 إلى 75.04% وقد سجلت نسبة النجاح للشعبة الأدبية 68.38% ولشعبة علمي علوم 78.32% والشعبة علمي رياضيات 81.1%.

وتمت إتاحة رابط موقع وزارة التربية والتعليم ليتم الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس أون لاين.

التقديم بطلبات التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2022

بعد أن أعلن السيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2022، وتمكن الطلاب من الاستعلام عن النتيجة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، يتم فتح باب التظلمات على النتيجة اعتبارً من الاثنين الموافق الثامن من أغسطس 202.

على أن يتم فتح باب التظلمات لمدة تستمر حتى 10 أيام، حتى يوم 18 من أغسطس 202، مع سداد رسوم تظلم تبلغ 300 جنيه مصري للمادة الواحدة التي يرغب الطالب بالتظلم على نتيجتها.