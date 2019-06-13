موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات cinq.onec.dz للاستعلام عن نتائج السانكيام 2019 في الجزائر

يمكن الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم الابتدائي الجزائر cinq.onec.dz 2019 من خلال زيارة موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات علي شبكة الأنترنت، حيث انتهي جميع طلبة وطلبات الشهادة الابتدائية من أداء الامتحانات مع بداية الشهر الجاري، حيث يترقب جميع الطلاب موعد ظهور نتائج السانكيام 2019 في الجزائر في جميع الولايات علي مستوي الجمهورية من اجل استخراج درجات نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2019 في الجزائر بشكل إلكتروني، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط الاستعلام عن نتائج السانكيام برقم التسجيل فقط فرجاء منكم متابعة قراءة السطور القادمة.

موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

نرفق لكم رابط موقع وزارة التربية الوطنية الجزائرية www.education.gov.dz من اجل أن يستطيع جميع الطلاب وأولياء الأمور معرفة نتائج السنكيام 2019 برقم التسجيل مباشرةً وذلك من خلال شبكة الأنترنت حيث يعتبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الوحيد الذي يقوم برفع نتيجة شهادة التعليم الابتدائي للسنة الخامسة ابتدائي علي الأنترنت.

يبحث الكثيرون علي النت عن تاريخ ظهور نتيجة شهادة التعليم الابتدائي 2019 حيث من المتوقع بان تظهر النتيجة خلال الساعات القليلة المقبلة وذلك بعد أن يعلن عن نسبة النجاح في جميع الولايات بالجزائر، حيث تم الكشف عن نسبة المسجلين في امتحان شهادة التعليم الابتدائي السنة الخامسة خلال نهاية العام الدارسي الحالي بنحو 812.655 طالبًا وطالبة علي مستوي جميع الولايات، حيث تمثل الأنات نسبة 48.60 %، كما بلغ عدد الذكور حوالي 417.679 تلميذ فيما يعادل 51.40 % من مجموع الممتحنين، وختاما نتمنى لجميع الطلبة والطلبات النجاح والتوفيق.