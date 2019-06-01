موقع المربع الالكتروني نتائج طلاب الكويت استعلام بالرقم المدني | moe.edu.kw

نتابع معكم اخر أخبار نتائج طلاب الكويت، حيث ينتظر الألف من الطلبة والطلبات المرحلة الثانوية العامة موعد ظهور نتائج الصف الثاني عشر بالكويت، حيث سيتم الإعلان عن النتيجة بعد أن تنتهي جميع اللجان الامتحانية من أعمال تصحيح أوراق الامتحانات في جميع المواد الدراسية بكافة المدارس علي مستوي جميع المحافظات، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط المربع الالكتروني للنتائج بأسفل هذا المقال من اجل معرفة درجات نتائج طلاب الصف الثاني عشر في الكويت.

موقع المربع الالكتروني

نتابع معاكم وأياكم نتائج الفصل الدراسي الثاني بالكويت حيث يمكن الدخول علي رابط موقع المربع الالكتروني من اجل الاستعلام عن نتائج الطلاب وزارة التربية والتعليم بالكويت عن طريق استخدام الرقم المدني الخاص بكل طالب وطالبة، حيث يوفر موقع موقع طالب للنتائج الكويت إمكانية طباعة النتيجة لاطلاع علي الدرجات والمجموع الكلي حيث يمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال الرابط الالكتروني التالي موقع المربع الإلكتروني moe.edu.kw من ثم يقوم المستعلم بإدخال الرقم المدني وثم اضغط كلمة”بحث”.

وزارة التربية الكويتية تويتر نشرت تغريدة جديدة توضح كيفية الاستعلام عن نتائج الصف الثاني عشر بالكويت بطريقة جديدة وذلك عن طريق التطبيق الخاص بالهواتف الذكية (moe) من ثم البحث عن نتيجة اختبارات الصف الثاني عشر، علما بانه سوف يتم رفع النتيجة للشعبتين العلمية والأدبية وكذلك المعهد الديني علي التطبيق والموقع الإلكترونية لوزارة التربية خلال الساعات القليلة المقبلة.