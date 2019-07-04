موقع المنهل الإلكتروني almanhal ” الآن ” نتائج الصف الثاني عشر الإمارات 2019 | نتيجة الثانوية العامة 2019 بالرقم السري

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالإمارات عن إمكانية الاستعلام عن نتائج الصف الثاني عشر 2019 ” الثانوية الإماراتية ” عبر النظام الإلكتروني الحديث ” المنهل”، ويعتبر نظام المنهل الإلكتروني من أكثر المواقع سهولة أثناء عمليات البحث عن نتائج الثانوية العامة الإمارات 2019 ، حيث من خلاله يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور التعرف على تقديرات ودرجات جميع المواد الدراسية عبر الروابط المتوفرة عبر المقال.

نتائج الصف الثاني عشر الإمارات 2019

حيث يبحث الآلاف من الطلبة والطالبات عن نتائج الثانوية العامة الإمارات 2019 عبر موقع وزارة التربية والتعليم وموقع المنهل وموقع أسيس، وذلك وفقا للقطاعات المتبعة في امتحانات التوجيهي الإمارات 2019، ويتطلع الكثير من الطلاب لمعرفة رابط المهنل أو اسيس لاستخراج نتائج الصف الثاني عشر الإمارات 2019 بالبريد الإلكتروني التابع له والرقم السري.

نتيجة الثانوية العامة في الإمارات 2019

ونضيف أن المواقع الرسمية التي يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور استخدامها للاستعلام عن نتائج الصف الثاني عشر أو الثانوية العام 2019 في الإمارات، هي موقع وزارة التربية والتعليم الإماراتية وموقع المنهل الإلكتروني واسيس، وعبر ملئ جميع البيانات المطلوبة يستعرض الطالب درجاته بالثانوية العامة.

موقع المنهل almanhal الإلكتروني

وحددت وزارة التربية والتعليم أن فور انتهاء جميع امتحانات جميع الصفوف النقل والمراحل التعليمية وإتمام أعمال التصحيح والكنترولات من مراجعة وتصحيح ورصد درجات، سيتم اعتماد كافة نتائج صفوف النقل بالإمارات 2019 ورفعها إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم بالإمارات، أو النظام المستحدث مؤخرا سواء المنهل الإلكتروني للقطاع المدرسي الأول أو نظام اسيس للقطاع المدرس في دبي.