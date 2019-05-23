موقع النجاح نتائج السادس الابتدائي العراق 2019 ” الكرخ الرصافة الأولى كربلاء الموصل” موقع ناجح وزارة التربية العراقية نتائج طلاب العراق 2019

يستعد جميع الطلاب والطالبات بجميع محافظات العراق للتعرف على نتائج السادس الابتدائي العراق 2019 الدور الأول والتي سيتم نشرها خلال ساعات عبر موقع ناجح والنجاح والسومرية نيوز وشبكة الناصرية وموقع الإزدهار وأيضا موقع وزارة التربية العراقية التي تقوم باعتماد نتائج السادس الابتدائي العراق 2019 للدور الأول وتحميلها عبر ملفات pdf ووضعها عبر ملفات جوجل درايف، وتمكين الطلاب وأولياء الأمور من الإطلاع على تفاصيل درجات الطلاب بالسادس الابتدائي 2019 جميع المحافظات.

موقع النجاح نتائج السادس الابتدائي العراق 2019

الرصافة الأولى والثانية والثالثة.

الكرخ الأول والثانية والثالثة.

البصرة.

السلمانية.

الناصرية.

الأنبار .

النجف.

واسط.

كركوك.

كربلاء.

الموصل.

بغداد.

الكونية.

روابط نتائج العراق الدور الأول للصف السادس الابتدائي 2019

هناك العديد من المواقع التي تقوم بإعلان نتيجة السادس الابتدائي العراق 2019 الدور الأول، وسوف نساعد جميع الطلاب على التعرف على نتائج السادس الابتدائي العراق 2019 فور إتمامها وإعتمادها من قبل السيد محمد إقبال الصيدلي، قد نشرت وزارة التربية العراقية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الإحتماعي أنه تم اعتماد نتائج السادس الابتدائي العراق 2019 للرصافة الأولى بنسبة نجاح 68%.

موقع ناجح نتائج السادس الابتدائي العراق 2019

وخلال الساعات القادمة سوف تسدل الستار على نتائج السادس الابتدائي العراق 2019 لجميع المحافظات السابقة، حيث سيتم توفير ملفات النتيجة لجميع المحافظات فور تواجدها عبر موقع وزارة التربية العراقية، وأيضا نوضح أنه تم إعلان نتائج التمهيدي 2019 لجميع الصفوف من السادس الابتدائي والثالث متوسط والسادس الإعدادي العراق 2019.

موقع وزارة التربية العراقية.

موقع النجاح نتائج السادس الابتدائي العراق 2019.

موقع ناجح نتيجة السادس الابتدائي 2019.

موقع السومرية نيوز السادس الابتدائي 2019.

يبحث جميع الطلاب عن نتائج السادس الابتدائي بالرصافة الأولى 2019 ولكنها لم يتم رفعها رسميا عبر الأنترنت ونتابع معكم وقت ظهورها عبر موقع النجاح وجوجل درايف ويمكنك متابعة تحديثات المقال.