موقع بنك المعرفة المصري ومنصة Lms الجديدة: نتيجة الصف الأول الثانوي مايو 2019

ينتظر أكثر من من نصف مليون طالب وطالبة نتيجة الصف الأول الثانوي مايو 2019 موقع بنك المعرفة المصري ومنصة Lms الجديدة، وذلك من أجل الاطمئنان على التجربة الأولى بنظام امتحانات التابلت، علمًا بأن نتيجة أولى ثانوي سيتم إعلانها مع بداية الأسبوع القادم وربما يوم السبت أو الأحد كحد أقصى، وقد بدأت تلك الامتحانات يوم 19 مايو الماضي وانتهت مع بداية يونيو.

موقع بنك المعرفة المصري ومنصة Lms

أكد وزير التربية والتعليم أن (نتيجة أولى ثانوي عام مايو 2019) سيتم إعلانها على هذا الموقع، كما من المؤكد أن يتولى هذا الأمر أيضًا بعض المواقع الإلكترونية الرسمية وخاصةً موقع اليوم السابع ومصراوي، ومن الجانب الآخر، أكد محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم، أن جميع طلاب وطالبات هذه الفرقة منقولين إلى الصف الثاني الثانوي بدون دور ثاني بشرط حضورهم تلك الامتحانات.

نتيجة الصف الأول الثانوي مايو 2019

مرت تلك الامتحانات بسلام على الجميع رغم وجود بعض المشكلات في بعض الامتحانات لصعوبة فهم الأسئلة، وأكد وزير التربية والتعليم أن طلاب وطالبات نتيجة الصف الأول الثانوي يعتقدون أن الكتاب المدرسي في وقت الامتحانات أداة للغش، وهذا خطأ كبير، الكتاب المدرسي في وقت الامتحانات هو وسيلة مساعدة لتنظيم إجابة الطالب، أما عن حالات الغش، فقد جاءت قليلة للغاية وتم معها التعامل بالقانون، ومن هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، موقع بنك المعرفة المصري ومنصة Lms.