موقع بوابة الأزهر azhar.eg نتيجة ابناؤنا في الخارج 2019 برقم الجلوس الشهادة الابتدائية والاعدادية وصفوف النقل

نتيجة ابناؤنا في الخارج 2019 الدور الأول الأزهر الشريف اعتمد الدكتور صالح عباس وكيل الأزهر الشريف صباح اليوم الثلاثاء نتيجة الشهادتين الابتدائية والاعدادية للأزهر الشريف للمصريين في الخارج، والمعروفة باسم نتيجة ابناؤنا في الخارج 2019 وذلك بعد أن طال انتظار طلاب الشهادتين الابتدائية والاعدادية الأزهرية للمصريين في الخارج، حيث ظهرت اليوم النتيجة لكافة الطلاب.

كما قام الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية باعتماد نتيجة ابناؤنا في الخارج 2019 الترم الثاني لكافة صفوف النقل الأزهري، حي تم اعتماد نتيجة جميع الصفوف الدراسية من الأول الابتدائي، وحتى الثاني الثانوي، حيث سيتمكن بداية من اليوم ابناؤنا في الخارج الأزهر الشريف معرفة نتيجة نهاية العام.

بوابة الأزهر استعلام نتيجة ابناؤنا في الخارج 2019

ومن أجل الاستعلام عن نتيجة ابناؤنا في الخارج الأزهر الشريف الدور الأول لطلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية، والشهادة الاعدادية الأزهرية، وكافة صفوف النقل يمكن الآن للطلاب معرفة النتيجة برقم الجلوس الخاص بهم فقط عن طريق زيارة بوابة الأزهر الشريف على الرابط www.azhar.eg من خلال رقم الجلوس الخاص بالطالب، ومن ثم الضغط على زر بحث، وسيظهر لكم بيان الدرجات في مختلف المواد.