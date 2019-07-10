موقع بوابة الأزهر azhar.eg اعرف نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري برقم الجلوس

موقع بوابة الأزهر azhar.eg للنتائج هو الجهة الوحيدة المسئولة عن نشر النتائج التعليمية لجميع المراحل التعليمية الأزهرية , فمن خلال هذا الموقع يتمكن جميع طلاب الأزهر سواء المرحلة الابتدائية والاعدادية والثانوية معرفة النتيجة من أجل الإطمئنان على المجهود والتعب الذي بذلوه طوال عام دراسي كامل, وحتى الأن مازال طلاب الثانوية الأزهرية بجميع المحافظات يبحثون من خلال الموقع عن تطورات النتيجة وموعد ظهورها , والتي اقترب موعد الإعلان عنها خلال الايام القادمة, خاصة بعد الإنتهاء من إمتحانات نهاية العام الدراسي 2019 للشعبتين العلمي والأدبي دون الحاجة للذهاب إلى المعاهد الأزهرية.

موقع بوابة الأزهر azhar.eg.

حيث أكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ على خليل في اخر تصريحاته عن موعد ظهور نتيجة الثانوية الازهرية أنها قاربت على الظهور ولم يتم إعلانها قبل 15 يوليو الجارى, وسوف يتم رفعها على موقع بوابة الأزهر الالكترونية بعد اعتمادها بشكل رسمي من قبل شيخ الأزهر الشريف وإعلان اسماء العشرة الأوائل وذلك بعد الإنتهاء من المراجعة ورصد الدرجات بكل دقة وشفافية حتى لا يظلم أي طالب, كما كشف ايضا عن موعد امتحانات الدور الثاني يوم 19 -8 المقبل بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك للطلاب الذين لم يوفقوا في الدور الأول.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2019.

وادى امتحانات الثانوية الأزهرية هذا العام حوالي 154954 ألف طالب وطالبة علمى وادبى من بينهم حوالي 103067 طالبًا بالقسم الأدبى، و51887 طالب وطالبة بالقسم العلمي ، بجانب 155 طالب بمعهد العلوم الإسلامية, ومن خلال موقعنا سنتابع معكم كل ما هو جديد لحظة بلحظة عن أخر تطورات نتيجة الثانوية الازهرية لجميع محافظات الجمهورية وموعد ظهورها رسميا على موقع بوابة الازهر الالكترونية برقم الجلوس الخاص بكل طالب باتباعكم للخطوات التالية

يقوم الباحث عن النتيجة بالدخول على موقع الازهر الالكترونية

ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب وتحديد القسم علمي, ادبي

الضغط على كلمة عرض النتائج.

اما في حالة عدم الوصول الى النتيجة اترك الأسم ورقم الجلوس والقسم سواء علمي, ادبي بتعليق أسفل المقال وسنرسلها فور الإعلان عنها رسميا من قبل شيخ الأزهر ونتمنى لكل طلاب وطالبات الثانوية الازهرية النجاح والتوفيق