موقع بوابة التعليم الفني: نتيجة الدبلومات الفنية 2019 تجاري وصناعي وفندقي وتمريض وزراعي

جاء موقع بوابة التعليم الفني ليشهد أكبر تجمع طلابي عليها من أبناء نتيجة الدبلومات الفنية 2019 تجاري وصناعي وفندقي وتمريض وزراعي، ومن أجل طلاب تلك المرحلة، خرج نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، محمد مجاهد، والذي أكد أن نتيجة الدبومات الفنية سيتم إعلانها في نهاية شهر يونيو الحالي على الموقع المذكور أعلاه ورابطه يتوجد أدناه من أجل متابعة أخبار النتيجة.

موقع بوابة التعليم الفني

كما أكد وزير التربية والتعليم طارق شوقي، أن نتيجة الدبلومات الفنية سيتم إعلانها على موقع بوابة التعليم الفني التابع إلى وزار التربية والتعليم المصرية، كما من المنتظر أن تكون هناك مواقع رسمية أخرى ستقوم بنفس المهام وفي مقدماتهم موقع اليوم السابع وموقع مصراوي، كما شددت وزارة التربية والتعليم بعدم الانصياع وراء المواقع الغير رسمية التي تأكد أنها تستطيع جلب النتائج إلى الطلاب وهذا غير صحيح بالمرة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

كما يعلم الجميع أن طلاب وطالبات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 لديهم الرغبة القوية في إعلان تلك النتيجة سريعًا من أجل معرفة المصير التعليمي الادم والذي سيتم تحديده من قبل مكتب التنسيق والمجموع الكلي للطلاب، ومن الجانب الأخر، أكدت وزارة التربية والتعليم، أنها في صدد الانتهاء من عمليات التصحيح، وبعدها سيتم التدقيق، ومن ثم رصد كافة الدرجات النظرية والعلمية.

وأخيرًا تأتي الخطوة الأهم وهي إرسال كشوف أسماء الطلاب الناجحين والراسبين إلى موقع بوابة التعليم الفني، ثم الخطوة الأخيسرة وهي فتح الستار عليها وذلك بالطبع سيحدث بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم، تنقسم نتيجة الدبلومالت الفنية إلى خمس نتائج وهم عل النحو التالي.

نتيجة الدبلوم التجاري 2019

نتيجة الدبلوم الصناعي 2019

نتيجة الدبلوم الزراعي 2019

نتيجة الدبلوم الفندقي

نتيجة التمريض

كما يذكر، أن وزارة التربية والتعليم نجحت هذا العام بغلق كافة نوافذ التسريب والغش الإلكتروني، كما جاءت حالات الغش والشغب قليلة للغاية وتم التعامل معها بالقانون.