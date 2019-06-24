موقع بوابة التعليم الفني fany.moe.gov.eg للحصول علي نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس

لجنة الإدارة المركزية للامتحانات العامة للتعليم الفني انتهت من عمليات تصحيح أوراق الإجابات بشكل نهائي والآن هي في طريقها إلي وزارة التربية والتعليم الفني من اجل اعتمادها بشكل رسمي للكشف عن أسماء الأوائل الطلاب وأيضا نسبة النجاح وباقي تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط بوابة التعليم الفني للنتائج، من اجل الاستعلام عن نتائج الدبلومات 2019 لمعرفة درجات النتيجة والمجموع الكلي، حيث ستكون متاحة علي بوابة مركز المعلومات للنتائج خلال الساعات القليلة المقبلة والان هي ترفع علي رابط fany moe gov eg برقم الجلوس والاسم.

موقع بوابة التعليم الفني fany.moe.gov.eg

يمكن الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية بجميع التخصصات الفنية من خلال الرابط الرسمي للنتائج عبر موقع بوابة التعليم الفني fany.moe.gov.eg والذي من خلاله يقوم المستعلم باختيار نوع القسم وإدخال رقم الجلوس من ثم النقر علي أيقونة عرض النتيجة كما هو ظاهر لكم بالصورة التالية.

طلبة وطلبات نظامي الثلاثة سنوات وخمس سنوات يمكنهم الحصول على نتائج الدبلومات نهاية العام الدارسي 2019 من خلال الدخول علي لينك موقع البوابة المصرية للتعليم الفني الصناعي والفني التجاري والفني الزراعي الموضح لكم بعالية، حيث يمكنكم معرفة النتيجة من خلال ترك أرقام جلوسكم بالتعليقات وسوف نقوم بجلب لكم تفاصيل النتيجة علي الفور، حيث سنجلب لك بيان بالدرجات فور ظهور النتيجة بإذن الله، مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح.