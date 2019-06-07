موقع تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية والعام عبر بوابة مديرية التربية والتعليم بالمحافظات

نرفق روابط موقع تقديم رياض الاطفال بالمدارس التجريبية ومدارس التعليم العام، من خلال روابط موقع مديرية التربية والتعليم بكل محافظة، لتلك التي وفرت خدمة التسجيل الإلكتروني لطلبات تسجيل طفل في مرحلة رياض الأطفال، والتي انطلق التسجيل بها من بداية شهر يونيو 2019 الجاري، ويستمر حتى بداية الشهر المقبل، وفق جدول المواعيد الذي أعلن على صفحات التربية والتعليم لكل محافظة، ومنه سيتم التعرف على نتيجة تنسيق رياض الاطفال 2019 لنتائج القبول والفرز.

بدء تسجيل رياض الأطفال 2019 في المحافظات المصرية ومنها القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ، بجانب تقديم رياض الاطفال في السويس والإسماعيلية والغربية والدقهلية والشرقية، ودشنت بعض مواقد مديرية التربية والتعليم روابط موقع تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية والعامة والتي كان على رأسها مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والجيزة والسويس، وسنضع لكم ما توصلنا له من لنكات لسهولة التسجيل إلكتروني، وما لم نتمكن من إضافة سيكون التقديم عليه ورقي.

روابط موقع تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية

أشارت بعض مديريات التربية والتعليم لطريقة تقديم رياض الاطفال 2019، فبعض المواقع وضعت تعليمات التسجيل وشروط القبول والأوراق أو المستندات المقبولة واكدت ان التسجيل ورقي عبر تسليم الطلبات في المقرات المعنية، وهناك مديريات تربية وتعليم خصصت روابط موقع تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية والعام، ومنها يتم الحصول على كافة البيانات التي يبحث عنها ولي الأمر للتعرف على الشروط والتعليمات والاوراق المطلوبة، وفيما يلي سننشر لكم تلك المواقع الإلكترونية للتسجيل من خلالها.

تقديم رياض أطفال القاهرة 2019

التسجيل في رياض أطفال محافظة القاهرة من خلال روابط إدارات التعليم التي قد يصل عددها إلى 32 إدارة تعليمية، ويمكن زيارة موقع الدخول على إدارات تعليم القاهرة من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ومنه شروط القبول والتسجيل.

تقديم رياض أطفال الجيزة

تعرف على التفاصيل وكافة البيانات نحو طريقة التسجيل و الشروط العامة للقبول من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة .

تقديم رياض أطفال السويس

رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالسويس خصصت رابط تسجيل رياض الأطفال بالسويس ومنه يمكن التقديم الان قبل انتهاء الفترة المخصصة للقبول والتسجيل.