موقع طالب استعلام نتائج الطلاب الثانوية والمتوسط والابتدائي الفصل الثاني 2019

يقدم موقع طالب ألية استعلام نتائج الطلاب في الكويت، مع ظهور نتائج الفصل الدراسي الثاني ومنها نتائج الثانوية العامة، ونتائج المتوسط والابتدائية التي أوشكت على الظهور، ويعد موقع الطالب الإلكتروني أحد البوابة التي تقدم خدمات إعلان النتائج واستخراج الشهادات والإطلاع على العديد من التقارير التي من شانها تعطي تقييم للطالب ومدى تحصيله الدراسي، وتتابع أداء الطلاب وانتظامهم الدراسي خلال العام، ووصيلة للتواصل بين المدرسة والطالب وولي الأمر.

رزنامة وزارة التربية في الكويت حددت مواعيد ظهور نتائج المدارس لي التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط، ليكون ذلك بداية من يوم 19 مايو 2019 حيث من المقرر ظهور النتائج بشكل رسمي، للمدارس التي أكملت رفع نتائجها واعتمادها بعد انتهاء أعمال التصحيح والرصد والمراجعة، وحالياً تم الإعلان عن ظهور نتائج المتوسط ونتائج الثانوية ونتائج الابتدائي للعديد من مدارس التربية الخاصة على رابط موقع المربع الإلكتروني، وللتعرف على تفاصيل تلك النتائج يمكن تسجيل الدخول على موقع طالب بالرقم المدني وكلمة المرور واستخراج الدرجات الآن.

رابط موقع طالب استعلام نتائج الطلاب

بعد إكمال عملية التصحيح والمراجعة والتدقيق، يقوم المعلين برفع كشوف الدرجات لكل فصل أو صف دراسي على موقع طالب، من خلال الخدمات الخاصة بهم “إضافة الدرجات”، وعقب الاعتماد النهائي، يكون باستطاعة الطالب وكذلك ولي الأمر الاستعلام عن الدرجات من التقارير واستخراج الشهادات، ويتم الدخول على رابط طالب المبادرة الوطنية للتعليم الإلكتروني برقم السجل المدي وكلمة المرور للاستفادة من تلك الخدمات.

المربع الإلكتروني لنتائج الطلاب

حرصا من وزارة التربية على توفير كافة السبل أمام الطلاب والطالبات، من اجل سهولة الاستعلام عن النتائج، فقد تم تقديم موقع المربع الإلكتروني للنتائج و رابط موقع وزارة التربية الكويتية لنتائج الطلاب بالرقم المدني، وهي الطريقة الأسهل لاستعلام عن نتيجة طالب أو طالبة في المرحلة المتوسطة أو الابتدائية أو نتائج الثانوية العامة، وهناك رابط يعرض نتائج الطلاب في جميع صفوف التعليم من الابتدائي وحتى الثاني الثانوي العام ونتائج طلاب المعهدي الديني والتعليم الخاص، ورابط مخصص فقط لطلاب الصف الثاني عشر بالرقم المدني ورقم الجلوس.