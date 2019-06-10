موقع ناجح نتائج السادس الابتدائي 2019 الدور الأول ” نينوي الديوانية القادسية ” عموم المحافظات ” وزارة التربية العراقية

تنشر وزارة التربية العراقية نتائج الصف السادس الابتدائي 2019 الدور الأول بالعراق لعموم المحافظات، ورسميا تم الإعلان عن نتيجة السادس الابتدائي 2019 لجميع محافظات العراق ما عدا محافظة نينوي والديوانية والقادسية والموصل، ويبحث جميع الطلاب عن موعد ظهور تلك النتائج من خلال موقع ناجح والنجاح والإزدهار والسومرية نيوز، وقد نوهت الوزارة قبل انتهاء أجازة عيد الفطر يتم إعلان نتيجة الصف السادس 2019 عقب العيد، وفعليا تم استكمال أعمال التصحيح بعد عيد الفطر المبارك، ومازالت جميع نتائج السادس الابتدائي 2019 العراق قيد الاعتماد خلال الساعات القادمة.

نتائج السادس الابتدائي 2019 الدور الأول

نتابع نشر ملفات نتائج السادس الابتدائي العراق 2019 الدور الأول لمحافظتي نينوي الديوانية عبر موقع وزارة التربية العراقية وفور التصديق عليها من قبل السيد الوزير محمد إقبال الصيدلي، وفور انتهاء من تصحيح امتحانات الصف السادس الابتدائي العراق 2019 سيتم سرد روابط ملفات جوجل درايف التي تحمل معدل نجاح الطلاب بالمواد الممحنة المختلفة.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 العراق

قد تم إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي 2019 الدور الأول لعموم محافظات العراق عبر ملفات جوجل درايف، والتي تشتمل على محافظة الكرخ والرصافة وكوكوك وكربلاء والنجف وواسط والأنبار والمثني وديالي والبصرة والموصل والقادسية والسلمانية وغيرهم، وقد تم نشر النتائج أيضا من خلال موقع وزارة التربية العراقية وموقع السومرية نيوز موقع ناجح وموقع النجاح.