موقع نتائج اعدادية القاهرة..الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 عبر بوابة التعليم الأساسى

يترقب فى هذه اللحظات آلاف الطلاب و الطالبات ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2019 فى محافظة القاهرة، فقد اعتمد أمس الاثنين 27 مايو 2019 محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال نتيجة الصف الثالث الاعدادي على مستوي جميع الادارات التابعة لمحافظة القاهرة، و قد صرح محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن نسبة النجاح فى نتائج طلاب الاعدادية 2019 فى القاهرة الترم الثاني هى 82%، أنه قد تقدم لأداء امتحانات الاعدادية محافظة القاهرة 153 ألفا و126 طالبا، و قد نجح منهم 149 ألفا و932 طالبا.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة

تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الفصل الدراسى الثانى محافظة القاهرة، و قد صرح مدير التربية و التعليم بالقاهرة، أن النتيجة سيتم رفعها على مواقع وزارة التربية و التعليم خلال ساعات قليلة، و يمكن للطلاب الاستعلام عنها فور ظهورها رسمياً، كانت عمليات التصحيح و المراجعة قد انتهت فى كنترولات المحافظة، سيتم اعلان النتيجة رسمياً اليوم.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية “3 اعدادى” محافظة القاهرة

طلاب الصف الثالث الاعدادى فى جميع ادارات محافظة القاهرة يمكنهم الآن معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية، من خلال بوابة التعليم الأساسى، و ذلك عن طريق ادخال رقم جلوس الطالب.