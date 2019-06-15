“الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات” موقع نتائج السانكيام 2019 – نتيجة الشهادة الابتدائية بالجزائر بالرقم الامتحاني

لقد تم التأكيد من خلال الكثير من المصادر على أن نتائج المرحلة الابتدائية 2019 السانكيام من المفترض أن تظهر من خلال الديوان الوطني، بالإضافة إلى أنه يمكن الحصول عليها من خلال موقع وزارة التربية الوطنية الجزائر حيث أن الكثير من الطلاب أصبحوا يبحثون عن موقع نتائج السانكيام 2019 للحصول على النتائج، ومن المفترض أن يتم الإعلان عنها بشكل رسمي بعد أن يتم اعتمادها بشكل أساسي، وسوف نتعرف معًا على طريقة الحصول على النتائج بالتفصيل.

نتيجة الشهادة الابتدائية من موقع نتائج السانكيام 2019

وزارة التربية الوطنية بالجزائر أكدت على إمكانية الحصول على النتائج عبر موقع السانكيام وذلك من خلال استخدام رقم الاستدعاء الامتحاني، والذي من المفترض أن يكون الطالب حاصلًا عليه من قبل، ومن جانب آخر قد تم التأكيد على أن أسباب التأخير كانت فقط نتيجة حصول المعلمين وكافة الموظفين في التربية الوطنية على إجازة عيد الفطر المبارك 2019.

أما فيما يخص طريقة الحصول على نتائج الشهادة الابتدائية، فيمكنكم اتباع الخطوات التالية للحصول عليها:

ستقوم بزيارة موقع وزارة التربية الوطنية.

ستقوم الآن بزيارة نتائج السانكيام من خلال الموقع.

عليك أن تقوم بكتابة رقم الاستدعاء الامتحاني.

قم بالضغط على كلمة استظهار النتيجة، لعرض بيان بالنتائج التي حصلت عليها.

والجدير بالذكر أنه سيتم تفعيل روابط نتائج السانكيام 2019 فور ظهور النتيجة مباشرة، ويمكن الحصول عليها برقم التسجيل أو رقم الاستدعاء الامتحاني.

ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 السانكيام

وهناك مصادر مؤكدة على أن نتائج الشهادة الابتدائية 2019 من المفترض أن تظهر ويستطيع الطالب أن يحصل عليها في غضون ساعات قليلة من الآن، وذلك بعد التصريح الذي أدلى به أحد المصادر المسؤولة في وزارة التربية الوطنية، ويستطيع الطلاب الحصول على النتيجة عندما يتم الإعلان الرسمي عن ذلك من خلال موقع نتائج السانكيام 2019 cinq.onec.dz، حيث أن النتائج بالفعل على وشك الظهور؛ وذلك لانتهاء الوزارة من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، ولم يتبقى الآن سوى اعتمادها، ليتمكن بعدها الطالب من الحصول على النتيجة بعد أن يتم تفعيل الروابط الخاصة بهم.