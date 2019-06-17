موقع نتائج شهادة البكالوريا 2019 bac.onec.dz في الجزائر | كيفية استخراج نتائج الباك بالجزائر برقم التسجيل

متابعي النتائج بدولة الجزائر نرفق لكم رابط موقع نتائج شهادة البكالوريا 2019 bac.onec.dz، حيث يمكن لجميع الطلبة والطلبات الاستعلام عن نتائج البكالوريا الجزائر 2019 حسب الاسم إلكترونيا من خلال الدخول علي موقع الديوان الوطني الجزائري للامتحانات والمسابقات علي شبكة الأنترنت، حيث من المتوقع رفع النتيجة خلال الساعات القليلة بعد ان تعتمد الوزيرة بمبني وزارة التربية الوطنية بالجزائر، حيث نتمنى من أحبائنا الطلاب متابعة اخر المستجدات الأخيرة التي سوف نسلطها علي حضراتكم بداخل هذا المقال فرجاء متابعة قراءة السطور القادمة.

موقع نتائج شهادة البكالوريا 2019 bac.onec.dz

الديوان الوطني للامتحانات بالجزائر سوف يقوم برفع نتائج البكالوريا الجزائرية 2019 حيث يعتبر الموقع الإلكتروني الوحيد الذي يقومن برفع نتائج شهادة التعليم الابتدائي والمتوسط والبكالوريا حيث يمكن الاستعلام عن جميع النتائج من خلاله، حيث سنوضح لطلاب المرحلة الثانوية طريقة الاستعلام عن نتائج الباك في الجزائر من خلال النقاط التالية.

كيفية استخراج نتائج الباك بالجزائر برقم التسجيل

الدخول علي موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات cinq.onec.dz .

. من ثم إدخال رقم التسجيل بالخانة المخصصة.

من ثم الضغط علي أيقونة استظهار.

عقب الانتهاء من أدخال البيانات الخاصة بك سوف يقوم موقع كشف نتائج شهادة البكالوريا بإرسال النتيجة مباشرة علي هاتفك الخاص بك، حيث يمكن معرفة درجات نتيجة البكالوريا بالجزائر والمجموع الكلي بكل سهولة، وختاما مازال الإعلان عن النتيجة لم يتم حتي الآن وذلك بسبب عدم انتهاء اللجان الامتحانية من مراجعة أوراق الإجابات ورصد الدرجات في بعض المناطق التعليمية، حيث نتمنى لجميع الطلبة والطلبات النجاح والتوفيق.