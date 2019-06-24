موقع نتيجة الأول الثانوي 2019 “أولى ثانوي” نظام التابلت عبر وزارة التربية والتعليم ومنصة LMS اليوم

تعقد وزارة التربية والتعليم اليوم الإثنين 24-6-2019 مؤتمراً صحفياً تُعلن من خلالة عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 نتائج الامتحان الإلكتروني الذي خاض فيه طلاب أولى ثانوي الشهر الماضي، ويتقرب عدد كبير من طلبة وطالبات الأول الثانوي وأولياء الأمور الإعلان عن النتيجة، وعلى غرار ما نقوم على متابعته عبر موقع كلمة دوت أورج سنوفر لكم رابط الحصول على نتيجة أولى ثانوي 2019 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وبدأت امتحانات الصف الأول الثانوي ٢٠١٩ على نظام التابلت يوم التاسع عشر من شهر مايو الماضي واستمرت إلى أن انتهت الامتحانات لأخر العام دور مايو في يوم الأول من شهر يونيو الجاري، وقد بلغ عدد الطلاب اللذين أدوا امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 585,980 طالب وطالبة.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

والجدير بالذكر أن الامتحانات انعقدت على فترتين الفترة الصباحية والتي تضمنت اختبار طلال المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، أما امتحانات الفترة الثانية المسائية والتي امتحن خلالها طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.

ويترقب الطلاب إعلان نتيجة أولى ثانوي 2019 القاهرة, الإسكندرية, الجيزة, البحيرة, كفر الشيخ, الدقهلية, الغربية, المنوفية, نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 محافظة الشرقية, أسيوط, أسوان وغيرها من المحافظات المصرية التي يترقب فيها الطلبة والطالبات إعلان النتيجة.

رابط نتيجة أولى ثانوي 2019 برقم الجلوس

يوجد عدد 2 روابط يمكنكم من خلالهما الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي ٢٠١٩ ، الأول موقع وزارة التربية والتعليم والرابط الثاني الخاص بـ منصة LMS.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم من هنا

رابط منصة LMS من هنا

أسرة موقع “كلمة دوت أورج” تتمنى التوفيق والنجاح لجميع الطلبة والطالبات بالصف الأول الثانوي، وسوف نتابع معكم الإجابة على أس استفسارات من خلال مراسلتنا عبر التعليقات أسفر هذا المقال.