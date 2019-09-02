موقع نتيجة التحويلات بين المدارس الإبتدائية بالإسكندرية للعام الدراسي 2020/2019

ننشر رابط موقع نتيجة التحويلات بين المدارس الإبتدائية في مدينة محافظة الإسكندرية للعام الدراسي 2020/2019 القادم حيث يريد كل أولياء الأمور الاطمئنان على أولادهم قبل بداية الدراسة، كما يتساءل الكثيرين عن موعد ظهور نتائج التحويلات بين المدارس الإبتدائية 2020 الرسمية والتجريبية، وكان من المرتقب أن تظهر النتيجة في اليوم الأول من سبتمبر 2019 لكنها تأخرت، ومن المرتقب أن تظهر خلال الساعات القليلة القادمة رسميا.







موقع نتيجة التحويلات بين المدارس الإبتدائية بالإسكندرية 2020

تظهر تلك النتيجة المرتقبة لحركة التحويلات بين المدارس بناء على طلبات أولياء الأمور على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، وهو الموقع الرسمي للمديرية على شبكة الإنترنت وهو تابع لوزارة التربية والتعليم، والموقع هو:

موقع نتيجة التحويلات بين المدارس بالإسكندرية 2020

ويتم الاستعلام عن النتيجة من خلال رقم الملف، وعند ظهور نتيجة التحويلات، سينشر موقع المديرية بالإسكندرية خبر ظهور النتيجة على الصفحة الرئيسية للموقع.







إلى جانب نتيجة التحويلات بين المدارس، يقدم موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية على شبكة الإنترنت الكثير من الخدمات للطلبة والطالبات بالثغر، حيث يقدم نتائج الإمتحانات، ويقدم نتائج التنسيق سواء تنسيق رياض الأطفال أو باقي التنسيق للمرحلتين الإعدادية والثانوية، مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.