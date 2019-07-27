اعرف نتيجة الشهادة الإعدداية ليبيا 2019 برقم الجلوس كل المحافظات عبر موقع منظومة الامتحانات إتمام شهادة التعليم الأساسي

نستعرض عبر سطور المقال متابعة مستمرة لموعد ظهور نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا 2019 الدور الأول المنطقة الغربية والشرقية، حيث يترقب جميع الطلاب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 ليبيا على أحر من الجمر بعدما انتهى الطلبة والطالبات من أداء امتحانات الدور الأول بمختلف اللجان الامتحانية بدأ من يوم 7 يوليو وحتى يوم 17 يوليو، حيث قام جميع الطلاب بأـداء امتحانات ” التربية الإسلامية ، الكتابة التعبير والإملاء والخط ، العلوم، التاريخ، الرياضيات، النحو، اللغة الإنجليزية، الجغرافيا، الحاسوب”.

نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2019 الدور الأول

تفيد وزارة التربية والتعليم الليبية أن جميع أعمال التصحيح والتدقيق والمراجعة تجرى وفقة للخطة الوزارية وسيتم إنهاء جميع أعمال الكنترول قبل الوقت المحدد من الحكومة الليبية ليتم اعتمادها رسميا من قبل وزير التربية والتعليم وإعلانها رسميا عبر منظومة الامتحانات الليبية لإتمام شهادة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2018-2019، منذ أنتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية الليبية 2019 في السابع عشر من شهر يوليو الحالي يعمل جميع المعلمين بقدم وساق لإنجاز أعمال الكنترول في أقرب وقت وإتمام نتائج الدور الأول من الشهادة الإعدادية 2019 في المنطقة الشرقية والغربية ليبيا.

روابط نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا 2019

ننشر روابط استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2019 الدور الأول برقم الجلوس فور اعتمادها رسميا، بذلك يمكن لجميع الطلاب الدخول عبر تلك الروابط والإطلاع على درجات الشهادة الإعدادية 2019 الدور الأول والإطمئنان على مستوياتهم خلال الأشهر الماضية، وتشتمل تلك الروابط على موقع منظومة الامتحانات الليبية للمنطقة الشرقية والمنطقة الغربية.

ما زالت أعمال تصحيح أوراق امتحانات التعليم الأساسي والإعدادية الليبية 2019 مستمرة حتى الآن داخل لجان الكنترولات ولكننا سوف نرصد لجميع طلابنا أحدث المستجدات التي تخص ظهور نتائج الشهادة الإعدادية في ليبيا 2019 وكيفية استخراجها بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع منظومة الامتحانات الليبية.