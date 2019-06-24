موقع نتيجة الصف الأول الثانوي التراكمي g10.emis.gov.eg اعرف نتيجتك الآن

ننشر رابط موقع نتيجة الصف الأول الثانوي العام 2019 للثانوية التراكمية، حيث ظهرت نتيجة أولى ثانوي عام عبر موقع وزارة التربية والتعليم للخدمات الإلكترونية g10.emis.gov.eg ، وفق ما اعلن منذ ساعات عن اعتماد الدكتور طارق شوقي نتيجة الصف الأول الثانوي للثانوية التراكمية للعام الدراسي 2018-2019 بنسبة نجاح 91.4%، وأكد وزير التعليم ارتفاع نسبة النجاح في الاختبارات الإلكترونية عبر نظام “التابلت” عن تلك للاختبارات الورقية، ووجه سيادته العديد من النصائح للطلاب أولياء الأمور بهذه المناسبة للاستفادة من المنظمو الجديدة للتعليم

أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لعدد الطلاب من أدوا الامتحانات إلكترونيا في الثانوية العامة التراكمية الجديدة عبر نظام التابلت، حيث جاء عدد الطلاب والطالبات 481 ألف من إجمالي 581355 طالب وطالبة في اختبارات الصف الأول الثانوي، وحول طريقة البحث عن نتيجة التقديم لامتحانات الصف الأول الثانوي العام، فقد خصصت وزارة التربية والتعليم رابط موقع نتيجة الصف الأول الثانوي العام التراكمي 2018-2019 بكود الطالب والرقم القومي، بعد تسجيل الدخول .

ظهور نتيجة أولي ثانوي عام 2019 الترم الثاني

موقع نتيجة أولى ثانوي عام يعمل بكفاءة الآن بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن الموقع الرسمي لاستخراج نتائج طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني بالرقم القومي وكزود الطالب، حيث يستلزم الأمر تسجيل الدخول على بوابة نتائج الثانوية التراكمية الإلكترونية، وتحدث الدكتور طارق وقس عن نظام التعليم الجديد، وكونه مطبق في عدة دول متقدمة، مشيدا بما قدمه الطلاب من مستوى يبشر بنجاح المنظومة التعليمية، ومحاكاة نظم التعليم المتطورة والدخول في اختبارات محلية وعالمية تنافسية تعكس المستوى الحقيق للطالب، وجاء في تصريحات الوزير:

الوزارة اكتشفت أن هناك مشاكل كبيرة في المهارات لدي الطلاب وأن نظام التعليم القديم لا يمكن من خلاله قياس المستوي الحقيقي للطالب لذلك تم عمل مقاييس يعرف من خلالها الطالب مستواه مقارنه بزملائه، وهي قائمة على اربعة الوان، اللون الازرق «متفوق بالنسبة للدفعة» والبرتقالي «مناسب للتوقعات» واللون الاخضر أقل من التوقعات واللون الأسود «أنا فين من زملائي» وأن هذا الطالب يحتاج تحسين في مستواه. وقال «كما اكتشفنا في النظام الجديد أن متوسط الدفعة في المادة منخفض جدا والنجاح القادم هو ان المتوسطات تعلو من تيرم إلى تيرم .

رابط موقع نتيجة الصف الأول الثانوي

الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي العام لنظام الثانوية التراكمية من خلال الدخول على موقع نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بالرقم القومي وكود الطالب ثم الحصول على النتيجة وفق التوضيحات التي تحدث عنها وزير التربية والتعليم بعالية.