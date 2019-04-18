موقع نظام نور التعليمي noor.moe.gov.sa استعلام نتيجة حركة النقل الداخلي 1440

حالة من الترقب والانتظار من قبل المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية خلال هذه الساعات مع اقتراب ظهور نتائج حركة النقل الداخلي 1440 خلال الساعات القادمة، حيث أنه من المتوقع أن تقوم وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن نتيجة حركة النقل الداخلي للعام 1440 هجرياً، وذلك من خلال موقع نظام نور التعليمي عبر تسجيل الدخول بحساب المعلم.

وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية قامت بفتح باب تسجيل رغبات النقل الداخلي للمعلمين في من خلال نظام نور التعليمي خلال الفترة الماضية، إلا أنه من المتوقع أن تظهر النتيجة اليوم الخميس الثالث عشر من شعبان من العام الحالي 1440، والموافق الثامن عشر من أبريل من عام 2019، وذلك بحسب ما أوردته صحيفة سبق السعودية عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الانترنت.

موقع نظام نور التعليمي استعلام نتيجة حركة النقل الداخلي 1440

ومن أجل التيسير على المعلمين والمعلمات في الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الداخلي في الممكلة العربية السعودية، فقد قامت وزارة التعليم بتخصيص موقع نظام نور التعليمي على الانترنت وعنوانه noor.moe.gov.sa حيث سيقوم المعلمون بتسجيل الدخول على حساباتهم في نظام نور التعليمي، من خلال حساب المعلم، وبعد ذلك يدخل المعلم إلى خدمات شؤون المعلمين ثم الضغط على الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الداخلي وستظهر النتيجة فوراً للمعلم.

ومن المقرر أن تقوم وزارة التعليم بالمملكة باعتماد النتيجة النهائية لحركة النقل الداخلي لهذا العام 1440 يوم الخامس والعشرين من شهر شعبان الجاري، وذلك بعد انتهاء فترة قبول الاعتراضات.

وكانت عدداً من مناطق التعليم داخل المملكة العربية السعودية قد أعلنت عن عدم اعلانها لنتائج حركة النقل الداخلي اليوم الخميس حتى الآن، وإليكم هذه الإدارات:

تعليم بيشة.

تعليم الاحساء.

تعليم مكة.

تعليم عفيف.

تعليم القويقية.

تعليم المخواة.

تعليم المدينة المنورة.

تعليم المجمعة.

تعليم الباحة.

حيث أن نتيجة حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات لن تكون اليوم، فيما أعلنت إدارة تعليم مكة عن أن نتيجة حركة النقل الداخلي للمعلمين التابعين للإدارة ستكون الأسبوع المقبل بمشيئة الله تعالى.

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