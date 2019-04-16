وزارة التعليم السعودية أصدرت بيان رسمي صباح اليوم عن فتح باب التسجيل الإلكتروني لكافة الطلاب المستجدين للدخول بالصف الأول الابتدائي وكذلك تسجيل الروضات الحكومية برقم الهوية ورمز التحقق، حيث يمكن للإباء والأمهات تسجيل أطفالهم للالتحاق بالروضة وذلك وفقا للشروط القبول والتسجيل التي وضعتها الوزارة لكافة المتقدمين من الطلبة والطلبات سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين، حيث أتاحت الوزارة نظام تعليميا يطلق عليه نظام نور المركزي، من خلال هذه المقالة سوف نرفق لكم رابط موقع نظام نور تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي وكذلك الروضات الحكومية والأهلية.

موقع نظام نور لتسجيل الطلاب المستجدين

وزارة التعليم السعودي أوضحت الشروط اللازمة من اجل أن يستطيع أي طالب أو طالبة التسجيل في نظام نور المركزي، حيث يمكن للطلاب التسجيل بالمرحلة الابتدائية للصف الأول للذين اكتملوا العمر الرسمي للتقديم وهو 6 سنوات كما هنا أيضا ضوابط ومعايير للأطفال الذين هم اقل من ذلك ولكن تنطبق تلك المعايير وفقا للقبول في المدارس الحكومية والأهلية كما طبقت أيضا المدارس الرسمية الدولية والخاصة والأجنبية تلك الشروط، حيث يمكن الاطلاع علي جميع شروط التسجيل والقبول من خلال الموقع الرسمي لوزارة التعليم السعودي علي شبكة الأنترنت.

نرفق لحضراتكم رابط موقع نظام نور المركزي من اجل ان يستطيع الجميع تسجيل طلاب الصف الأول في نظام نور وذلك من اجل التحاق هؤلاء الطلاب المستجدين بمنظومة التعليم للعام الدارسي الجديد، علما بان الموقع الرسمي لنظام نور أتاح لجميع أولياء الأمور إنشاء حساب جديد علي البوابة التعليمية الإلكترونية من اجل السم مستخدم وكلمة مرور من اجل فتح ملف جديد للرفع المستندات اللازمة للتسجيل الطلاب المستجدين بشكل إلكتروني.

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