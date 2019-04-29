موقع نور للشهايد .. رابط الاستعلام وطريقة معرفة النتائج برقم الهوية  

موقع نور للشهايد كما يطلق عليه السعوديين، أو موقع نظام نور للاستعلام عن نتائج الطلاب في الفصل الثاني للعام الدراسي 1440هـ ، يشهد ضغطًا متزايدًا من صباح اليوم وسيزيد خلال الساعات القليلة القادمة بالتزامن مع توقعات بظهور نتائج الطلاب في غضون ساعات عبر نظام نور، لكافة المراحل الدراسية من المرحلة الإبتدائية ومرورًا بالمرحلة المتوسطة والثانوية، في أنحاء المملكة، وذلك برقم الهوية ورمز التحقق فقط، حيث سيكون متاحًا للطلاب والطالبات أو أولياء أمورهم الاطلاع على نتائج الطلاب فور الانتهاء من رفع الدرجات على الموقع، من خلال الدخول إلى موقع نظام نور المركزي بخطوات سهلة وبسيطة، وهو ما سيرد توضيحه مفصلًا في هذه المقالة لذا نرجو متابعة القراءة حتى النهاية.

موقع نور للشهايد

ماذا يقدم نظام نور من خدمات تعليمية ؟

منذ استحداث وزارة التعليم السعودية نظام نور التعليمي على شبكة الإنترنت، كان الهدف منه الرقي بالعملية التعليمية في المملكة، ومواكبة التطورات التكنولوجية في العالم، والتسهيل على الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم وحتى المعلمين والمعلمات، لتمكينهم من الإطلاع بصورة مستمرة ومباشرة على آخر الأخبار التعليمية وفيما يلي أبرز الخدمات التي يقدمها نظام نور:

الاستعلام عن نتائج الاختبارات الفصلية والشهرية للطلاب.

خدمات للمعلمين والمعلمات مثل ( النقل الداخلي والخارجي، والتعيين وغيرها ).

خدمات لأولياء الأمور مثل تسجيل أطفالهم في رياض الأطفال الحكومية والأهلية المعتمدة، والاشتراك في نقل أطفالهم، ونقل أبنائهم من مدرسة لأخرى، والاطلاع على التقارير الدورية للطلاب ونتائجهم، والاطلاع على الجدول الأسبوعي للحصص، ومتابعة حضور وغياب الطلاب.

خدمات خاصة بالطلبة وأبرزها ( تعريف طالب، الإشعار الأكاديمي، الإشعار الفصلي، إشعار نتيجة المنتصف، تقرير الغياب الخاص بالطالب، جدول اختبارات الطالب، حالة الطالب الدراسية).

طريقة الاستعلام عبر موقع نور للشهايد عن نتائج الطلاب برقم الهوية

بعد أن كان موقع نظام نور يقتصر الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال الدخول إلى النظام باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق، بات متاحًا الاستعلام عن النتائج برقم الهوية أو السجل المدني ورمز التحقق فقط، وفيما يلي خطوات معرفة نتائج الطلاب برقم الهوية:

الدخول إلى موقع نظام نور الإلكتروني من خلال الرابط من هنا ، وهذا الرابط سواء لتسجيل الطلاب الجدد في رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي، أو معرفة النتائج .

، وهذا الرابط سواء لتسجيل الطلاب الجدد في رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي، أو معرفة النتائج . الدخول باسم المستخدم كلمة المرور ورقم التحقق.

الدخول إلى نظام نور للنتائج .

الضغط على مفتاح “التالي”، والاستعلام عن النتائج برقم السجل المدني “رقم الهوية الوطنية.

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