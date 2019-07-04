موقع وزارة التربية السورية يعلن نتائج التاسع 2019 حسب رقم الاكتتاب خلال أيام

بدأ طلبة وطالبات الصف التاسع في سوريا 2019 البحث على شبكة الإنترنت لمعرفة موعد صدور نتائج امتحانات العام الدراسي الماضي، والدخول على موقع وزارة التربية السورية لمعرفة آخر الأخبار والتطورات حول النتيجة.

إلا أن كافة الصفحات الرسمية والموقع الرسمي لوزارة التربية السورية لم يحدد وقت معين، إلا أن المسئولين بالصفحات أكدوا أنها خلال الأسبوع القادم، وأن السبب في تأخر اعتماد النتائج هو التدقيق المستمر من جانب المصححين لإعطاء كل طالب حقه بالكامل من الدرجات.

ومن جانبه أوضح السيد وزير التربية السورية عماد موفق العزب أنه بالفعل أصدر عدة تعليمات وتم توزيعها على شكل منشورات رسمية لكل المعلمين والمعلمات المشاركين في سلالم التصحيح، لتحري الدقة الشديدة أثناء رصد ومراجعة أوراق امتحانات طلاب شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية.

ومن خلال موقع كلمة دوت أورج سنقوم بمتابعة نتائج التاسع 2019 أولا بأول وسنقوم بتحديث هذا المقال بروابط الاستعلام عن النتيجة حسب الاسم، حسب رقم الاكتتاب، حسب المدرسة عبر موقع وزارة التربية السورية الرسمي.

موقع وزارة التربية السورية نتائج التاسع 2019: http://moed.gov.sy/site

من جهة أخرى قال العزب أن الوزارة تستعد خلال العام الدراسي القادم في تحديث المناهج الدراسية لتواكب التطورات حول العالم، وأكد أن هناك تحديثات على منهاج الصف التاسع وأيضا الثالث الثانوي العام والمهني والشرعي.

وأكد أيضا على إصلاح عدد كبير من المدارس التي تعرضت للهدم الجزئي، وأنها ستكون جاهزة مع بداية السنة الدراسية الجديدة.