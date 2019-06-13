موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy استعلام نتائج التاسع 2019 والاعدادية الشرعية بالاسم ورقم الاكتتاب

بدأت عمليات البحث خلال الأيام الماضية تزداد عن رابط موقع وزارة التربية السورية والذي يقوم بعرض نتائج طلاب الصف التاسع في سوريا ونتائج الاعدادية الشرعية 2019 فقد بدأ طلاب الصف التاسع 2019 سوريا في امتحانات نهاية العام الدراسي بداية من يوم الاثنين الموافق العاشر من يونيو الجاري، والتي من المقرر أن تستمر حتى نهاية هذا الشهر، قبل أن يتم الاعلان عن النتائج النهائية للصف التاسع والاعدادية الشرعية برقم الاكتتاب من خلال موقع وزارة التربية.

وتستمر امتحانات الصف التاسع سوريا 2019 لشهادة التعليم الأساسي عام حتى يوم السادس والعشرين من شهر يونيو الجاري، إلا أن طلاب الاعدادية الشرعية في سوريا تستمر امتحاناتهم حتى يوم الثلاثين من شهر يونيو الحالي على أن يقوم طلاب الاعدادية الشرعية في سوريا بامتحان مادة الفقه الشافعي والحنفي في هذا اليوم.

نتيجة الصف التاسع 2019 سوريا والاعدادية الشرعية

وبمجرد أن ينتهي طلاب الصف التاسع 2019 والاعدادية الشرعية في سوريا من اداء امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي، تبدأ فوراً عمليات تصحيح ومراجعة أوراق إجابات الطلاب في مختلف المواد الدراسية التي قاموا بأداء الامتحانات فيها، ومن ثم يتم بعد ذلك عرض النتائج لكافة الطلاب في مختلف محافظات سوريا.

موقع وزارة التربية السورية

ومن أجل أن يقوم طلاب الصف التاسع 2019 وطلاب الاعدادية الشرعية 2019 بالاستعلام عن نتائجهم في نهاية العام كل ما عليهم هو التوجه إلى موقع وزارة التربية السورية على الانترنت وعنوانه moed.gov.sy حيث يوفر موقع وزارة التربية السورية نتائج الصف التاسع والاعدادية الشرعية من خلال رقم الاكتتاب الخاص بالطالب، حيث يظهر من خلاله كافة الدرجات في مختلف المواد الدراسية.

كما أن موقع وزارة التربية السورية يقوم باتاحة النتائج لطلاب التاسع العام، وطلاب الاعدادية الشرعية بالاسم والمحافظة التابع لها الطالب، بعد أن يتم اعلانها أولاً برقم الاكتتاب، وذلك من أجل التسهيل على طلاب التاسع والاعدادية الشرعية معرفة نتائجهم فور الاعلان عنها في مختلف المحافظات.