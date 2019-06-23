موقع وزارة التربية الوطنية المغربية نتائج البكالوريا 2019 men.gov.ma للمتمدرسين والأحرار

اعلن موقع وزارة التربية الوطنية المغربية ظهور نتائج البكالوريا 2019 في المغرب للمتمدرسين والأحرار اليوم، حيث بدء الولوج إلى نتائج بكالوريا الدورية العادية للامتحان الوطني الموحد، واستخراج نتائج الباك 2019 بالرقم الوطني من الوسائط الرسمية التي أشارت لها وزارة التربية، في بيانها الصحفي العاجل نحو تقديم موعد ظهور نتائج شهادة البكالوريا في المغرب للدورة العادية وظهور نتائج الامتحان المهني والجهوي، من خلال روابط مسطحة تعليمية و موقع ترشيحات.

طريقة معرفة نتائج البكالوريا 2019 في المغرب، تم وضع شرح مبسط لها من الخدمات التربوية لمقدمة للمترشحين والمترشحات، للتعرف على كيفية الاستعلام عن كشف نقاط الباك، واستخراج معدلات ونتائج البكالوريا 2019 من موقع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، وكذلك معرفة نسب النجاح التي تحققت في نتائج الامتحانات للدورة العادية .

الباك موقع وزارة التربية الوطنية المغربية

أكدت موقع وزارة التربية الوطنية منذ قليل، تفعيل رابط نتائج البكالوريا 2019 في المغرب بالرقم الوطني، حيث تم تعليق عمل الموقع لبعض الوقت، وقد يكون ذلك من كثافة عمليات البحث عن النتائج النهائية، غير ان الشكاوى زادت جراء عدم تمكن العديد من المترشحين والمترشحات من الدخول بالرقم الوطني، أما من خلال موقع مسطحة تعليمية فهو يوفر فضاء دخول التلاميذ والتلميذات، وفضاء دخول أولياء الأمور .

نتائج البكالوريا بالمغرب 2019

نقدم التهنئة بمناسبة ظهور نتائج البكالوريا للمترشحين والمترشحات من المتمدرسين والأحرار، حيث يمكن للجميع وبطريقة بديلة الخول على الروابط التي ظهرت بالبلاغ الصحفي، ثم استكمال باقي الخطوات لتسجيل الدخول على تعليمية ترشيحات واستخراج النتائج.