موقع وزارة التربية سوريا نتائج البكالوريا 2019 برقم الاكتتاب الفرع العلمي والأدبي

نتائج البكالوريا 2019 عبر موقع وزارة التربية سوريا بوابة النتائج الامتحانية الموقع الرسمي لنتائج الطلاب في جميع المحافظات السورية، حيث يمكن استعلام نتائج الثانوية العامة برقم الاكتتاب للفرع العلمي أو الفرع الأدبي، والشرعي والنسوي والفني الآن، بعد تحديد اسم المحافظة ومنها دمشق وريف دمشق والقنيطرة، ودرعا ودير الزور، وجمص وحماه والسويداء، وطرطوس وإدلب وحلي وباقي المحافظات السورية، لاستخراج المعدلات والدرجات في اختبارات نهاية العام الدراسي 2018-2019، والاستعداد لمرحلة جديدة من التعليم العالي في حياة الطالب أو الطالبة الدراسية.

أطلق وزير التربية والتعليم عماد العزب عبر موقع وزارة التربية سوريا، نتائج البكالوريا 2019 عبر بوابة النتائج الامتحانية برقم الاكتتاب منذ قليل، وستتوفر نتائج بكالوريا سوريا 2019 حسب الاسم من موقع النتائج، وتحدث وزير التربية حول بعض التفاصيل عن نتائج الثانوية العامة دورة 2019 والتي صدرت قبل صدور نتائج التاسع والإعدادية الشرعية هذا العام.

نتائج البكالوريا 2019 سوريا

وزارة التربية في سوريا أعلنت عن ظهور نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة بفروعها العلمي والأدبي، والثانوية المهنية الصناعية والتجارية والنسوية، والثانوية الشرعية لدورة عام 2019 عبر بوابة النتائج الامتحانية، ووجه وزير التربية التهنئة لجميع الطلاب والطالبات، وقال العزب أن عدد الطلاب والطالبات في الفرع العلمي من البكالوريا بلغ 119149 طالب وطالبة، وحقق منهم النجاح 70623 طالب وطالبة بنسبة 59.27%.

أضاف وزير التربية والتعليم أن عدد الطلاب في الفرع الأدبي قد بلغ 71095 طالب وطالبة، ونسبة النجاح كانت 41.33% بعدد 29387 طالب وطالبة، ويمكن استخراج النتائج من موقع وزارة التربية السورية الرسمي لنتائج الامتحانات.

موقع وزارة التربية سوريا نتائج الامتحانات

الرابط الرسمي للحصول على نتائج البكالوريا 2019 في سوريا حسب رقم الاكتتاب أو اسم الطالب والمدرسة، من موقع نتائج وزارة التربية السورية النتائج الامتحانية والذي يعمل بصورة طبيعية الآن نتيجة ظهور النتائج في توقيت لم يكم محدد قبل ذلك.