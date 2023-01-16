موقع وزارة التربية لنتائج الثانوية العامة الكويت 2023.. تعرف على الرابط للقسمين العلمي والأدبي

تنتهي امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني عشر 2023/2022 في الكويت اليوم الإثنين 16 يناير بامتحان مادة الاحصاء للقسم الأدبي، وقد انتهت الأحد اختبارات القسم العلمي، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير رابط موقع وزارة التربية نتائج الثانوية العامة 2023 في الكويت، حيث يترقب الجميع حاليًا ظهور النتيجة بفارغ الصبر، لمعرفة درجات الطالب في الترم الأول.

موقع وزارة التربية نتائج الثانوية العامة 2023

أكدت مصادر مُطلعة أن موعد ظهور نتائج الثانوية العامة (الصف 12) في الكويت سوف يكون يوم الثلاثاء 17 يناير 2023، وربما تتأخر لمدة 24 ساعة أخرى، وأكدت تلك المصادر أن نتائج الامتحانات مُبشرة، وأن المعدلات مرتفعة، يذكر أن لجان الكنترول قد انتهت بالفعل من تصحيح عدد من المواد.

يعتبر الصف الثاني عشر في الكويت هو البوابة الرئيسية للمرحلة والتعليم الجامعي في الدولة، حيث توفر وزارة التعليم العالي عدة خطط دراسية، ومنها الالتحاق بجامعة الكويت، أو الابتعاث الخارجي في إحدى جامعات أوروبا أو أمريكا أو الدراسة في أي جامعة عالمية معتمدة من الوزارة، كما يوجد برنامج البعثات الداخلية، رابط وزارة التربية نتائج الثانوية العامة الكويت هو:

https://moe.edu.kw/

مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق للجميع.