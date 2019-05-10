استعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2019 – علمي وأدبي عبر موقع وزارة التربية والتعليم

موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2019 هو من أكثر الروابط بحثاً على محركات البحث من قبل طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي، لاسيما عقب أن أعلنت وزارة التعليم عن موعد إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة، وعبر موقعنا سوف نقوم بتوضيح خطوات الاستعلام عن أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي بقسميه العلمي والأدبي مع إرفاق رابط موقع وزارة التربية والتعليم.

موقع وزارة التربية والتعليم

عبر تصريح لها أكدت وزارة التربية والتعليم عن أن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة ستكون متاح على الموقع الإلكتروني الخاص بها غداً السبت الموافق 11 مايو الجاري، 6 رمضان 1440هـ، وأشارت التعليم بأن جميع المدارس الثانوية على مستوى الجمهورية ستقوم بتوفير أرقام جلوس الثانوية العامة لكافة الطلاب والطالبات بعد غداً الأحد الموافق 12 مايو 2019م بدون مقابل مادي.

ومن جانبه، أكد وزير التربية والتعليم الدكتور/ طارق شوقي، بأن الوزارة المعنية تسعى إلى تقديم كافة التسهيلات لجميع الطلاب، لذلك فسوف يتم توفير أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة بشكل سهل ويسر عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

خطوات الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2019

لابد أولا عمل زيارة إلى موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الاستعانة بمحرك البحث جوجل أو بالضغط هنا

اختيار أيقونة إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة.

تدوين جميع البيانات المطلوبة والتي من ضمنها كود الطالب والرقم القومي الخاص به.

لحظات وسيتم إظهار رقم الجلوس الخاص بك.

يتم دفع مبلغ مالي قيمته 30 إلى لجنة النظام والمراقبة في حال فقدان الطالب لرقم جلوسه ولك لاستخراج بدل فاقد.