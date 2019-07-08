موقع وزارة التربية والتعليم| تعرف على موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس عبر بوابة الثانوية العامة

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 المنتظرة من قبل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، ومن المتوقع أن تظهر في منتصف الأسبوع المقبل كحد أقصى، وذلك بعد تصريحات مدير الإدارة العامة للامتحانات، خالد عبد الحكم، بأنه تم الانتهاء من تصحيح مواد أول أسبوعين، وبدأ التصحيح في مواد الأسبوع الثالث والرابع، ومن المتوقع أن تظهر مطلع الأسبوع المقبل، من شهر يوليو الجاري وبحد أقصى منتصف الأسبوع القادم، وبعد التصحيح لأوراق امتحانات الثانوية العامة، ستبدأ عمليات المراجعة وتجميع الدرجات والنتائج، وبعدها يتم اعتمادها من وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، والجدير بالذكر بأن الامتحانات انتهت يوم الأربعاء الماضي 3 يوليو 2019، كما سيتم تحديد اوائل الثالث الثانوي بعد الانتهاء من التصحيح، ويمكنكم ترك تعليق أسفل الموضوع به رقم الجلوس والشعبة، وسنوافيكم بها فور ظهورها رسميا، وسنعرض لكم هنا رابط معرفة نتيجة تالته ثانوي، وخطوات الحصول عليها.

وتسيير عمليات تصحيح امتحانات الثانوية العامة في الكنترولات بهدوء وسرية، ليحصل كل طالب على ما يستحقه من درجات ومجموع، ومن المعروف أهمية نتيجة ٣ ثانوي في حياة كل طالب، فهي تنقلها لمرحلة تعليمية مختلفة وتحدد مستقبله التعليمي، وتم التعامل مع حالات الغش هذا العام بشكل قانوني تماما، ولا صحة لشائعة استبدال بوكليت الطالب بورق أبيض، حيث أكد عبد الحكم بأن كود الطالب على الورقة الامتحانية، وفي جميع صفحات الكراسة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس

ستظهر نتيجة الصف الثالث الثانوي 2019 برقم الجلوس، على موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني، وبوابة الثانوية العامة، وبخصوص حالات الغش هذا العام، والتي تخطت ال 976 حالة غش، فتم التعامل والتحقيق فيها بشكل قانوني، واستطاعت وزارة التربية والتعليم، السيطرة على تسريب الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتنوعت حالات الغش ما بين الغش الإلكتروني، والهروب، وتمزيق الكراسات، والامتحان بدلا عن طالب وغيرها.

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2019 برقم الجلوس

من المتوقع أن تكون نتيجة الثانوية العامة هذا العام أعلى من العام السابق، وستكون نسبة النجاح أعلى وذلك بعد تصحيح العينات العشوائية، كما أن الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط، إلا بعض الأجزاء التي جاءت لتمييز الطالب المتفوق، وانتهى الطلاب من الامتحانات يوم 3 يونيو الماضي، وأدى 118،170 طالب وطالبة الامتحانات في الشعبة العلمية رياضيات، و 268،938 طالب وطالبة امتحانات الشعبة العلمية علوم، و 264،653 طالب وطالبة في الشعبة الأدبية، وبلغت عدد اللجان المراقبة للامتحانات 11 لجنة على مستوى الجمهورية.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019

من خلال رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2019، يمكنك الحصول على النتيجة بالمجموع بكتابة رقم الجلوس فقط كالتالي:

قم بفتح بوابة الثانوية العامة، أو موقع وزارة التربية والتعليم. يتم كتابة رقم الجلوس. اختيار الشعبة. ثم الضغط على إظهار النتيجة

نتمنى لجميع الطلاب النجاح والتفوق في نتيجة الثانوية العامة 2019، وكما سبق وذكرنا من المتوقع أن تكون نسبة النجاح أعلى من العام الماضي.