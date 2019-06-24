موقع LMS “اطلع” نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بكود الطالب| نتائج أولى ثانوي 2019

في الساعات القليلة القادمة سوف تظهر نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 وذلك عن طريق كود الطالب على موقع وزارة التربية والتعليم والذي يعرف بإسم ” بنك المعرفة والمعلومات LMS”، حيث اكد وزير التربية والتعليم الاستاذ ” طارق شوقي ” ان ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 وذلك بعد ان يتم من الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والتدقيق والمراجعة والتي تكون بكل حيادية وشفافية، بالإضافة الي ان جميع الطلاب بأولى ثانوي سيحصلون على تقرير مفصل عن درجاتهم في الترم الثاني بكافة المواد الدراسية وأيضاً بالتقديرات في كل المواد بالإضافة الي عدد من النصائح يستفاد منها الطالب في المواد الغير موفق بها.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

جميع طلاب الصف الأول الثانوي انتهو من امتحانات الترم الثاني 2019 وذلك منذ اول يونيو الحالي، والجميع منتظرون إعلان نتيجة أولى ثانوي 2019 من جميع أنحاء المحافظات وذلك في خلال الساعات القادمة عن طريق موقع بنك المعرفة والمعلومات ويقابلون ذلك بقلق شديد وتوتر يسيطر على الاهالي و جميع الطلاب وذلك خوفا من نسب النجاح والرسوب المتفاوته، على الرغم من ان وزير التربية والتعليم أوضح ان نسب النجاح لهذا الترم أفضل بكثير من اي عام سابق.

نتيجة أولى ثانوي 2019

ويعرف الطلاب نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 عن طريق إشعار أو رسالة تأتي لهم عبر التابلت، على أن جميع الطلاب الحاصلين على نسبة أعلى من 50% يكون لهم الحرية التامة في الاختيار في دخول امتحانات دور يوليو، أما بالنسبة للطلاب الحاصلين على نسبة أقل من 50 % فيجب عليهم ان يتقدمو بإجتياز امتحانات دور يوليو.

والمأخوذ به ان كافة امتحانات الصف الأول الثانوي 2019 قد تمت إلكترونيا لجميع المدارس، وذلك باستثناء 500 مدرسة لان هذا الامر تعسر علي التنفيذ بها و هذا الأمر لعدم إكتمال النظام الإلكتروني والشبكات بهم ولم يتوفر لديهم الامكانيات الكافية، وهذا أيضا سبب من ضمن أسباب تأخير ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي، اما الأن ففي خلال ساعات اليوم سوف تعلن نتيجة الصف الأول الثانوي.