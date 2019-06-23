موقع LMS نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بكود الطالب| نتائج أولى ثانوي 2019 جميع المحافظات موقع وزارة التربية والتعليم

تشهد الساعات القادمة ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بكود الطالب من خلال موقع وزارة التربية والتعليم ” بنك المعرفة والمعلومات LMS”، حيث نوه السيد وزير التربية والتعليم ” طارق شوقي ” مؤخرا عن ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بعد إتمام أعمال التصحيح والتدقيق والمراجعة التي تتم بكل حيادية وشفافية، ومضيفا أن جميع الطلاب بأولى ثانوي سوف يحصلون على تقرير مفصل عن درجات الترم الثاني بمختلف المواد الدراسية وتقديرات كل المواد وعدد من النصائح للمواد الغير موفق بها.

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نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

قد انتهى جميع طلاب الصف الأول الثانوي من أداء امتحانات الترم الثاني منذ مطلع يونيو الحالي، ويترقب الجميع إعلان نتيجة أولى ثانوي 2019 لجميع المحافظات خلال الساعات القادمة عبر موقع بنك المعرفة والمعلومات وسط قلق شديد يسيطر على جميع الطلاب خوفا من نسب النجاح والرسوب، لذا أوضح السيد وزير التربية والتعليم أن نسب النجاح لهذا الترم أفضل بكثير من الأعوام السابقة.

نتيجة أولى ثانوي 2019

قد يتعرف الطالب والطالبة على نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 من خلال إشعار أو رسالة عبر التابلت، أن جميع الطلاب الحاصلين على نسبة أعلى من 50% لهم حرية الاختيار في دخول امتحانات دور يوليو، أما الطلاب الحاصلين على نسبة أقل من 50 % يجب عليهم دخول امتحانات دور يوليو.

والجدير بالذكر أن جميع امتحانات الصف الأول الثانوي 2019 قد تمت إلكترونيا لجميع المدارس، باستثناء 500 مدرسة تعسر تنفيذ هذا الأمر لعدم إكتمال النظام الإلكتروني والشبكات بهم.