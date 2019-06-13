موقع lms| نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم عبر البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم المصرية

نتابع معكم كافة تفاصيل نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم، وذلك للحصول علي تقديرات امتحان مايو اولي ثانوي عام للسنة الحالية عبر موقع lms التابع لبنك المعرفة المصري، الموقع الأهم لطلاب أولي ثانوي في نظام التعليم الجديد، والجدير بالذكر أن هذه أولي سنوات تطبيق نظام التعليم الجديد، حيث قد انتهي طلاب اولى ثانوي من آداء امتحانات آخر العام في الأول من شهر يونيو الجاري قبل إجازة عيد الفطر، ويترقبون بفارغ الصبر إعلان موعد ظهور نتيجة اولى ثانوى 2019 بجميع المحافظات، ويتم الإستعلام عن نتائج اولي ثانوي عبر البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم المصرية وأيضا بوابة الثانوية العامة المصرية لنتائج الطلاب.
وسنوافيكم في هذه المقالة رابط نتيجة اولى ثانوى 2019 الترم الثاني لمعرفة النتائج فور الإعلان عنها، وقد واجه طلاب الصف الأول الثانوي العديد من المشاكل التي لم يعهدوها سابقا، حيث لم يستطيع العديد من الطلاب الدخول علي المنصة الامتحانية الإلكترونية وقاموا بآداء امتحان ورقي، والآن نتابع المزيد حول نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس تابعونا.
نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس
يمكنكم الحصول علي نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس عبر المواقع الرسمية العارضة لنتائج الطلاب برقم الجلوس، وذلك في جميع المحافظات والإدارات التعليمية، وتظهر نتائج اولي ثانوي عقب الانتهاء من تصحيح إجابات الطلاب الإلكترونية والورقية، ثم يتم رصد الدرجات وتحديد نسب النجاح والتقدير العام لكل مادة علي حدة.
نتيجة اولي ثانوي
لم يتم حتي الآن الانتهاء من تصحيح أوراق امتحانات الصف الاول الثانوي العام، حيث أن عملية التصحيح تستغرق وقت طويل، فليس هناك مدرس واحد ليقوم بالتصحيح بل اثنين ومراجع لكل ورقة امتحانية، وذلك حتي لا يقع الظلم علي الطلاب، كما يتم تصحيح الامتحانات الإلكترونية في وقت أطول، وذلك بسبب وجود عطل في القلم الإلكتروني الخاص بالتابليت، مما أدي إلي الكتابة بخط صعب قراءته، وبعد الانتهاء من التصحيح يتم إعلان نتيجة اولي ثانوي بالاسم ورقم الجلوس 2019 علي المواقع الرسمية لإعلان نتائج اولي ثانوي عام 2019.
رابط نتيجة اولى ثانوى 2019
نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم
يتم الاستعلام عبر المواقع الرسمية عن نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم بعد الدخول وتحديد السنة الدراسية المقيد بها الطالب، ثم يتم إدخال رقم الجلوس في الخانة المخصصة ثم النقر علي زر عرض النتيجة، وننوه أ، هذا العام يتم عرض نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم بالتقدير العام لكل مادة وليست بالدرجات مثل كل عام مضي، ويمكنكم معرفة معاني تقديرات نتائج الطلاب عبر القائمة التالية.
نتيجة اولي ثانوي 2019 الترم الثاني بالتقديرات
- امتياز: 100% – 85%
- جيد جداً: 85% – 75%
- جيد: 75% – 65%
- مقبول: 65% – 50%
- ضعيف: 50% – 35%
- ضعيف جداً: 35% – 0%
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نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 ترم ثاني
يتم حاليا إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 ترم ثاني بعد الانتهاء من تصحيح الأوراق، وقد أكد وزير التربية والتعليم أن نتائج اولي ثانوي مرضية جدا وسترضى الطلاب واولياء الامور، والامتحان الذي تم بالفعل هو امتحان مايو “الدور الأول”، ثم يليه امتحان يوليو “الدور الثاني”.
البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم
تقوم البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم بعرض العديد من الأخبار والاحداث الهامة للطلاب، خاصة الطلاب في النظام التعليمي الجديد، نظام التابلت، ويمكنكم عبر البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم الاستعلام عن نتائج الطلاب ومعرفة آخر التصريحات الهامة وشروط الالتحاق بالعديد من المدارس وآخر أخبار المسابقات التعليمية للطلاب والمعلمين.
إذا حصل الطالب علي أقل من 50% ورسب في اي مادة من الموا الاساسية المقررة عليه فإنه يبتوجب عليه حضور امتحانات اولي ثانوي الدور الثاني “امتحان يوليو”، والجدير بالذكر أنه امتحان إلكتروني أيضا، وإذا كان هناك أي اعطال في الموقع فيتم آداء الاختبار الورقي.
موقع lms
يمكنكم الاستعلام عن نتيجة اولي ثانوي عبر موقع lms بالاسم ورقم الجلوس لطلاب اولي ثانوي بجميع محافظات الجمهورية، تابعونا علي موقع كلمة دوت اورج للمزيد من الأخبار حول موقع lms ونتيجة اولي ثانوي برقم الجلوس.
وسنوافيكم بكل جديد وحصري حول نتائج الطلاب 2019 وخاصة نتائج الصف الأول الثانوي بالاسم ورقم الجلوس عبر الموقع الرسمي للاستعلام، وسنوافيكم بآخر الأخبار والتصريحات حول نتيجة اولي ثانوي في جميع المحافظات والإدارات التعليمية، يرجي الإحتفاظ بالمقالة حتي يتم إعلامكم فور ظهور نتيجة اولي ثانوي بالاسم 2019.
موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي
أكدت العديد من المصادر الرسمية أن نتيجة الصف الأول الثانوي ستظهر قريبا علي المواقع الرسمية للاستعلام المباشر عن نتائج اولي ثانوي الترم الثاني وأيضا علي التابليت الخاص بالطلاب بداية الاسبوع القادم وذلك غالبا يوم الأحد الموافق 16 يونيو منتصف الشهر الجاري، ويتم الإعلان فور انتهاء الكنترولات من اعمال التصحيح والمراجعة والرصد للاختبارات الإلكترونية والورقية للطلاب، ثم يتم اعتماد النتيجة تمهيدا لإعلانها.
تحديث
قال الدكتور طارق شوقي أن نسبة نجاح الصف الأول الثانوي مرتفعة بالفعل في جميع المحافظات، وذلك للطلاب الذين أدوا الاختبارات الإلكترونية والورقية علي حد سواء، وطالب الوزير كل الطلاب بالتزام الهدوء والتخلي عن حالة القلق والتوتر التي تسيطر عليهم حاليا بسبب نتيجة اولي ثانوي الترم الثاني.
تابع هذه المقالة عبر موقع كلمة دوت اورج الإخباري المصري لمعرفة كل الأخبار حول نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 الترم الثاني الدور الأول وكيفية الاستعلام عن نتيجة اولي ثانوي فور ظهورها رسميا عبر مواقع وزارة التربية والتعليم المصرية.
التعليقات
يا جماعه النتيجه هتظهر امتي علشان الواحد أعصابه بايظه خالص😢
يعنى هتظهر يوم الاحد ولا الخميس
النتيجه هتظهر امتا لو سمحتوا😠😙😒
يارب استرها معانا ونجحنا يارب
حراااااااااااااااااااااااااااام عليكوا بقى واللهى
النتيجة لسة مش ظهرت
النتيجة هتظهر امتى محافظة اسيوط لو سمحتو حد يرد عليا
احتمال يوم ١٦/٥
نذاكر هو جات اصلاً فى الامتحان من إلى احنا ذكرناه
عايزين النتيجة قلبنا وقف
رقم جلوسي ٦٢٧
انا خلاص مباش عندي دم بسبب كل ده
يا رب استر انا من التوتر اهلي اتوتروا اكتر مني فيا جماعة والنبي اي حد يعرف يجيب النتيجه يقوليجابها ازاي في التعليقات
احنا باين علينا اخوات انا اسمى منال حسنى
انا رقمي ١١ ومن محافظة كفر الشيخ ممكن اما النتيجة تظهر تبقوا تعرفوني
انا رقمي ١١
يا جماعة أنا عايزه النتيجة رقم جلوسى ٣٦
اى ياجدعان اقسم بالله ماينفع كدا خسبى الله ونعم الوكيل عايزين توقف قلبا ماكفايه بقا مش كفايه اننا اول سنه بظنا حسبى الله ونعم الوكيل
انا الكود بتاعي شبه كود زميلتي في كل المواد واحنا الاثنين قاعدين جنب بعض ومش عارفة ايه الي هيحصل ارجو الرد في اسرع وقت
عادى مفيش مشكله لإن ده مش ذنبك وعلى فكرة اللجنة بتاعتى كانت كلها بتاخذ أكواد بعضها وأنا كمان كان الكود بتاعى نفس زميلتى وكنا قاعدين جنب بعض
امتى النتيجه هتظهر عشان بجد تعبنا من التوتر😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😲😲😲😲😲
امتى النتيجه هتظهر عشان بجد تعبنا
النتيجة انتظار امتي
بكره
حرام كدة كفاية فين النتيجة
حرام كدة كفاية عايزين النتيجة قلبنا وقف
رقم الجلوس ٦٠ مدرسة على رفيع الثانويه بنات براس غارب البحر الاحمر
هو فيها أي شي لو دخلت بكود غير الكود بتاعي في ماده الأحياء لأن الكود بتاعي مش كان راضي يدخل وحولت أنزل اقول لمدرس التكنولوجيا ولاكن المدرسين مش كان عرفين يوصل للمدرس بعد أكثر من نصف الوقت في أي ضرر لأن خايفه جدا
لا إن الطلبة كانت عندنا فى المدرسة بتاخذ أرقام بعض عشان يحلوا معا بعضى
لا بس قالوا عندنا إللى بياخد كود زميله كأنه امتحنله وهو ملوش امتحان كأنه غايب والله أعلم.
حرام بقااا
احنا محناش لعبة فى اديكم انا فى ذل واللهى العظيم
خير ان شاء الله
هو كان فى رقم جلوس اصلا
انا خايف مثلكم
انا ماجدة محمد عبد الفتاح /رقم جلوسي (٨٠)خبروني خير بقاء ok salu
اوصل على بنك المعرفة ازاي او lms طارق شوقي هو الى هايبقى السبب فى فشلنا ان شاء الله مفيش حد فينا جامد يعرف يعطيه اللمين على وشة جامدين
سوبوقم من النتيجة والاارفدة ويال نعيش حياتنا بقا ههههههههههههههههه 👍👍👍😘😘
هو ده بجد المطلوب
عندك حق والله بلا نتيجه بلا بتاع
انتى كدا عسل 👍👍
ايوه كدا خدو الحياه مع تش فرش 😂😂😂😂هههههههه
هتظهر امتى بقا 😕😕😕
أنا متوترا جدا بجد ربنا يسطر 😭😭😭
أنا متوترا جدا بجد ربنا يسطر
حسبي ربي و كفي ✋✋
يا جماعه انتو ليييي محسسينى انى احنا تالته ثانوى ربنا يستر وبعدين مش هيحصل حاجه لو روحنا ف شهر سبعه😂😂😂😂😂
دا روح انت في شهر سبعه انا عندي حساسيه من الشهر دي
لا هيحصل كتير انا اصلاً عندى فوبيا من الشهر ده ☻☻👹👹
يا جماعه متقلقوش انشاء الله هنجيب مجمجوع وكدا وكلنا ناجحين انشاء الله
متى ستظهر نتيجة الاول الثانوى
انا مش عارفه النتيجه هتظهر ازاى علي lms وانا كل ما اجي افتحوا بيجيب الشرح بس وكمان الي انا مش عايزاه لو حد يعرف حاجة ياريت يكتبها في التعليقات بليزززززززززززززززز🙏🙏
لا يا فندم .. فيه ايقون اسمها رسائل الوزارة هى الى هتنزل عليها نتيجه كل طالب
بتدخل عليه عادى خالص بعدين بالضغط ع رسايل الوزاره…
أزاي مظهرتش المفروض تبان ع لقدر الله وفي حاجة نلحق نذاكر،،،
احنا المفروض نزاكر من دلوقتي شان الملاحق ال هنجيبها خبر عاجل كلو هيجيب ملاحق الحئو حضرو الشباشب لاهليكم شان يضروبوكم😂😂😂😂ههههههههههه والله العظيم الواحد تعب من كل حاجه حوليه من مزاكره وزعيئ الام على المزاكره
نذاكر هو جات اصلاً فى الامتحان من إلى احنا ذكرناه
يا اهل الخير ارجوكم النتيجة هتظهر أمنا انا بجد تعبان🤤🤒🤧
النتيجة امته اعصبنا باظت وياريت يتم الغاء هذا النظام
النتيجة امته اعصبنا باظت ياريت يتم الغاء هذا النظام
انا اسمى الاء من القاهرة رقم الجلوس١١٣
هى النتيجة ظهرت ولا لا
بيقولو هتظهر يوم الخميس
بيقولو يوم الخميس هتظهر
احنا باين علينا اخوات انا اسمى منال حسنى
حرام كدة كفاية فين النتيجة
النتيجة لسه ظاهرة دلوقتي انا جبتها
ازاى
جبتها إزاى برجاء الرد
بتكدب واحنا في شهر شوال مين علمك كدة
متى ستظهر النتيجة احنا متوترين جدا.
تفائلى يا إيمان إن شاء الله كلنا هاننجح وصلى على رسول الله ياجببتى ربنا معانا لأن إحنا كنا بنذاكر وعملنا الا علينا وإن شاء الله خير😗😘😀😀😍😘😗😙😚
امتي بتظهر النتيجة انا فتحت lmsومفيش أي مستطيلات أدخل فيها رقم الجلوس او الاسم
يا جماعه حقا النتيجة ظهرت في ناس بتقول ظهرت
لا اعتقد لسة😩😩
محدش عارف شؤيه بيقولو ظهرة وشوية بيقولو لا
النتيجة لسة مش ظهرت
رقم الجلوس ٧٦٦
اللى فيه الخير يقدمه ربنا
تفائلى
يا رب بعد كل البهدلة دى النتيجة تكون كويسة وينجحو العيال يا رب انجح❤
امييييين كلنا يارب 🤗🤗
انا عايزة اعرف هو uncle طارق شوقي ناوي ياخدنة لى حد فين لحد ما نعد جانب ماما وبابا فى البيت
الهم امين
٢٩٧ رقم جلوس
هتظر امتتتيي😩😒
انا lms مش فاتح معايا اعمل اية
اعملي اعاده تشغيل للتاب وهو باذن الله هيفتح واصلا كده كده مش ليه فايده
وانا كمان لما تعرفى قوليلى
وانا كمان والله انا بقولكم أن فشلنا على ايد الدكتور طارق شوقى😛😝😋
امتا هتظهر النتيجة أنا متوتر اوى
عمل معايا كده برضو و سايبة اسئلة كتير
يعنى هتظهر امتى 😢
بالله عليكو تنجحونا بقي احنا علي أعصابها أقسم بالله احنا شافنا بهدله محدش شافها😯😯
علي فكرة اللي بيحصل ده غلط المفروض النتيجة تظهر علشان اللي شايل في مادة يلحق يذكراها مش كل يوم حد يقول هتظهر و الواحد دمه يتحرق علشان مش عارف هو عمل ايه
Das ist viel
انا التابلت علق معايا ف الكيمياء والرياضة ومكتبتش حاجة هوا انا هاسقط صح؟😢😭💔
عمل معايا كده برضو و سايبة اسئلة كتير
لا لأن الوزير مراعى ظروفنا ههههههههههههه 😀😀😀😀😀😀😀
تفائلي خير يا إيمان إن شاء الله كلنا هاننجح بس ادعي ربنا وصلي علي نبي الله ومتقلقيش كلنا هاننجح بإذن الله وبعدين لما التاب بتاعك علق منك معملتيش محضر ليه كنتي خليتي أخصائي التطوير يعملك محضر وكنتي هاتخدي نصف الدرجه
تفائلى يا إيمان إن شاء الله كلنا هاننجح وصلى على رسول الله ياجببتى ربنا معانا لأن إحنا كنا بنذاكر وعملنا الا علينا وإن شاء الله خير😗😘😀😀😍😘😗😙😚
لا انشاء الله هتنجحي يا إيمان انتي بس ادعي و ال فيه الخير ربنا يقدموا
٥٠% عمل معاهم كده متقلقيش
عيب يا جماعة مش عايزين نتمقلت دا الوزير عسل اوى اوى اوى😛😛
لا مش هتصقتى
خلاص يا جماعه انتوا ادعوا للربنا وصلوا وخلوها علي الله وانشاء الله خير
هى النتيجه هاتظهر امتي بقه
تفتكر هيكون خير
يعنى ظهرت ولا
واللهى العظيم قلبنا بيقف كل شويه احنا عيشين فى توتر
كلنا هاننجح بإذن الله وبعدين إدعي ربنا يا محمد إن كلنا ننجح
النتيجة هتظهر امته و ازااى أجبها
انا سألت ميس في المدرسة بتقول النتيجة هتظهر يوم الأحد ١٦/٦
النتيجه هتظهر يوم ٦/١٥
يعنى ظهرت ولا
واللهى العظيم قلبنا بيقف كل شويه احنا عيشين فى توتر
محافظه الدقهليه مركز تمي الامديد رقم الجلوس169
متي تظهر النتيجة
رقم الجلوس ٢٦٠
انا عايزه اعرف بتظهر امته 🤔🤔🤔
الله أعلم
طالب صداقة
رقم جلوسي ٦٢٧
لو النتيجة ظهرت ياريت حد يعرفنا
يعنى بانت ولا لا
يا رب استر
النتيجة ظهرت ولا لسه
متى سوف تظهر نتيجة الصف الأول الثانوى
حراااااااام بقي انا تعبت من القلق دا 😯😯😯😯
حراااااااام بقي انا تعبت من القلق دا 😯😯😯😯
يوم الحد
رقم الجلوس ٩٢٣