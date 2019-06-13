موقع lms| نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم عبر البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم المصرية

نتابع معكم كافة تفاصيل نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم، وذلك للحصول علي تقديرات امتحان مايو اولي ثانوي عام للسنة الحالية عبر موقع lms التابع لبنك المعرفة المصري، الموقع الأهم لطلاب أولي ثانوي في نظام التعليم الجديد، والجدير بالذكر أن هذه أولي سنوات تطبيق نظام التعليم الجديد، حيث قد انتهي طلاب اولى ثانوي من آداء امتحانات آخر العام في الأول من شهر يونيو الجاري قبل إجازة عيد الفطر، ويترقبون بفارغ الصبر إعلان موعد ظهور نتيجة اولى ثانوى 2019 بجميع المحافظات، ويتم الإستعلام عن نتائج اولي ثانوي عبر البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم المصرية وأيضا بوابة الثانوية العامة المصرية لنتائج الطلاب.

وسنوافيكم في هذه المقالة رابط نتيجة اولى ثانوى 2019 الترم الثاني لمعرفة النتائج فور الإعلان عنها، وقد واجه طلاب الصف الأول الثانوي العديد من المشاكل التي لم يعهدوها سابقا، حيث لم يستطيع العديد من الطلاب الدخول علي المنصة الامتحانية الإلكترونية وقاموا بآداء امتحان ورقي، والآن نتابع المزيد حول نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس تابعونا.

نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس

يمكنكم الحصول علي نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس عبر المواقع الرسمية العارضة لنتائج الطلاب برقم الجلوس، وذلك في جميع المحافظات والإدارات التعليمية، وتظهر نتائج اولي ثانوي عقب الانتهاء من تصحيح إجابات الطلاب الإلكترونية والورقية، ثم يتم رصد الدرجات وتحديد نسب النجاح والتقدير العام لكل مادة علي حدة.

نتيجة اولي ثانوي

لم يتم حتي الآن الانتهاء من تصحيح أوراق امتحانات الصف الاول الثانوي العام، حيث أن عملية التصحيح تستغرق وقت طويل، فليس هناك مدرس واحد ليقوم بالتصحيح بل اثنين ومراجع لكل ورقة امتحانية، وذلك حتي لا يقع الظلم علي الطلاب، كما يتم تصحيح الامتحانات الإلكترونية في وقت أطول، وذلك بسبب وجود عطل في القلم الإلكتروني الخاص بالتابليت، مما أدي إلي الكتابة بخط صعب قراءته، وبعد الانتهاء من التصحيح يتم إعلان نتيجة اولي ثانوي بالاسم ورقم الجلوس 2019 علي المواقع الرسمية لإعلان نتائج اولي ثانوي عام 2019.

رابط نتيجة اولى ثانوى 2019

نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم

يتم الاستعلام عبر المواقع الرسمية عن نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم بعد الدخول وتحديد السنة الدراسية المقيد بها الطالب، ثم يتم إدخال رقم الجلوس في الخانة المخصصة ثم النقر علي زر عرض النتيجة، وننوه أ، هذا العام يتم عرض نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم بالتقدير العام لكل مادة وليست بالدرجات مثل كل عام مضي، ويمكنكم معرفة معاني تقديرات نتائج الطلاب عبر القائمة التالية.

نتيجة اولي ثانوي 2019 الترم الثاني بالتقديرات

امتياز: 100% – 85%

جيد جداً: 85% – 75%

جيد: 75% – 65%

مقبول: 65% – 50%

ضعيف: 50% – 35%

ضعيف جداً: 35% – 0%

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نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 ترم ثاني

يتم حاليا إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 ترم ثاني بعد الانتهاء من تصحيح الأوراق، وقد أكد وزير التربية والتعليم أن نتائج اولي ثانوي مرضية جدا وسترضى الطلاب واولياء الامور، والامتحان الذي تم بالفعل هو امتحان مايو “الدور الأول”، ثم يليه امتحان يوليو “الدور الثاني”.

البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم

تقوم البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم بعرض العديد من الأخبار والاحداث الهامة للطلاب، خاصة الطلاب في النظام التعليمي الجديد، نظام التابلت، ويمكنكم عبر البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم الاستعلام عن نتائج الطلاب ومعرفة آخر التصريحات الهامة وشروط الالتحاق بالعديد من المدارس وآخر أخبار المسابقات التعليمية للطلاب والمعلمين.

إذا حصل الطالب علي أقل من 50% ورسب في اي مادة من الموا الاساسية المقررة عليه فإنه يبتوجب عليه حضور امتحانات اولي ثانوي الدور الثاني “امتحان يوليو”، والجدير بالذكر أنه امتحان إلكتروني أيضا، وإذا كان هناك أي اعطال في الموقع فيتم آداء الاختبار الورقي.