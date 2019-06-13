 التخطي إلى المحتوى

موقع lms| نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم عبر البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم المصرية

كتب عبد الله وصيفيفي آخر تحديث
موقع lms| نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم عبر البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم المصرية

نتابع معكم كافة تفاصيل نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم، وذلك للحصول علي تقديرات امتحان مايو اولي ثانوي عام للسنة الحالية عبر موقع lms التابع لبنك المعرفة المصري، الموقع الأهم لطلاب أولي ثانوي في نظام التعليم الجديد، والجدير بالذكر أن هذه أولي سنوات تطبيق نظام التعليم الجديد، حيث قد انتهي طلاب اولى ثانوي من آداء امتحانات آخر العام في الأول من شهر يونيو الجاري قبل إجازة عيد الفطر، ويترقبون بفارغ الصبر إعلان موعد ظهور نتيجة اولى ثانوى 2019 بجميع المحافظات، ويتم الإستعلام عن نتائج اولي ثانوي عبر البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم المصرية وأيضا بوابة الثانوية العامة المصرية لنتائج الطلاب.

وسنوافيكم في هذه المقالة رابط نتيجة اولى ثانوى 2019 الترم الثاني لمعرفة النتائج فور الإعلان عنها، وقد واجه طلاب الصف الأول الثانوي العديد من المشاكل التي لم يعهدوها سابقا، حيث لم يستطيع العديد من الطلاب الدخول علي المنصة الامتحانية الإلكترونية وقاموا بآداء امتحان ورقي، والآن نتابع المزيد حول نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس تابعونا.

نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس

يمكنكم الحصول علي نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس عبر المواقع الرسمية العارضة لنتائج الطلاب برقم الجلوس، وذلك في جميع المحافظات والإدارات التعليمية، وتظهر نتائج اولي ثانوي عقب الانتهاء من تصحيح إجابات الطلاب الإلكترونية والورقية، ثم يتم رصد الدرجات وتحديد نسب النجاح والتقدير العام لكل مادة علي حدة.

نتيجة اولي ثانوي

لم يتم حتي الآن الانتهاء من تصحيح أوراق امتحانات الصف الاول الثانوي العام، حيث أن عملية التصحيح تستغرق وقت طويل، فليس هناك مدرس واحد ليقوم بالتصحيح بل اثنين ومراجع لكل ورقة امتحانية، وذلك حتي لا يقع الظلم علي الطلاب، كما يتم تصحيح الامتحانات الإلكترونية في وقت أطول، وذلك بسبب وجود عطل في القلم الإلكتروني الخاص بالتابليت، مما أدي إلي الكتابة بخط صعب قراءته، وبعد الانتهاء من التصحيح يتم إعلان نتيجة اولي ثانوي بالاسم ورقم الجلوس 2019 علي المواقع الرسمية لإعلان نتائج اولي ثانوي عام 2019.

موقع lms| نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم عبر البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم المصرية
نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم نتيجة اولي ثانوي الترم الثاني رابط نتيجة اولي ثانوي عام 2019 نظام التابليت بوابة التعليم المصري

رابط نتيجة اولى ثانوى 2019

  1. بوابة الثانوية العامة المصرية
  2. موقع LMS التابع لبنك المعرفة المصري

نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم

يتم الاستعلام عبر المواقع الرسمية عن نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم بعد الدخول وتحديد السنة الدراسية المقيد بها الطالب، ثم يتم إدخال رقم الجلوس في الخانة المخصصة ثم النقر علي زر عرض النتيجة، وننوه أ، هذا العام يتم عرض نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم بالتقدير العام لكل مادة وليست بالدرجات مثل كل عام مضي، ويمكنكم معرفة معاني تقديرات نتائج الطلاب عبر القائمة التالية.

نتيجة اولي ثانوي 2019 الترم الثاني بالتقديرات

  • امتياز: 100% – 85%
  • جيد جداً: 85% – 75%
  • جيد: 75% – 65%
  • مقبول: 65% – 50%
  • ضعيف: 50% – 35%
  • ضعيف جداً: 35% – 0%

مقالات هامة عليك قراءتها

  1. نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس وروابط استعلام نتيجة اولي ثانوي “نسبة النجاح وموعد ظهور النتيجة”
  2. وابة الثانوية العامة المصرية| نتيجة الصف الاول الثانوى 2019 برقم الجلوس نتيجة اولي ثانوي بالرابط
  3. نتيجة الصف الأول الثانوي اليوم السابع 2019 برقم الجلوس والاسم رابط نتيجة اولى ثانوى وموعد ظهور النتائج
  4. نتيجة الصف الاول الثانوي برقم الجلوس 2019 روابط استعلام “نتيجة اولي ثانوي” بجميع المحافظات

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 ترم ثاني

يتم حاليا إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 ترم ثاني بعد الانتهاء من تصحيح الأوراق، وقد أكد وزير التربية والتعليم أن نتائج اولي ثانوي مرضية جدا وسترضى الطلاب واولياء الامور، والامتحان الذي تم بالفعل هو امتحان مايو “الدور الأول”، ثم يليه امتحان يوليو “الدور الثاني”.

البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم

تقوم البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم بعرض العديد من الأخبار والاحداث الهامة للطلاب، خاصة الطلاب في النظام التعليمي الجديد، نظام التابلت، ويمكنكم عبر البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم الاستعلام عن نتائج الطلاب ومعرفة آخر التصريحات الهامة وشروط الالتحاق بالعديد من المدارس وآخر أخبار المسابقات التعليمية للطلاب والمعلمين.

إذا حصل الطالب علي أقل من 50% ورسب في اي مادة من الموا الاساسية المقررة عليه فإنه يبتوجب عليه حضور امتحانات اولي ثانوي الدور الثاني “امتحان يوليو”، والجدير بالذكر أنه امتحان إلكتروني أيضا، وإذا كان هناك أي اعطال في الموقع فيتم آداء الاختبار الورقي.

موقع lms

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة اولي ثانوي عبر موقع lms بالاسم ورقم الجلوس لطلاب اولي ثانوي بجميع محافظات الجمهورية، تابعونا علي موقع كلمة دوت اورج للمزيد من الأخبار حول موقع lms ونتيجة اولي ثانوي برقم الجلوس.

وسنوافيكم بكل جديد وحصري حول نتائج الطلاب 2019 وخاصة نتائج الصف الأول الثانوي بالاسم ورقم الجلوس عبر الموقع الرسمي للاستعلام، وسنوافيكم بآخر الأخبار والتصريحات حول نتيجة اولي ثانوي في جميع المحافظات والإدارات التعليمية، يرجي الإحتفاظ بالمقالة حتي يتم إعلامكم فور ظهور نتيجة اولي ثانوي بالاسم 2019.

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي

أكدت العديد من المصادر الرسمية أن نتيجة الصف الأول الثانوي ستظهر قريبا علي المواقع الرسمية للاستعلام المباشر عن نتائج اولي ثانوي الترم الثاني وأيضا علي التابليت الخاص بالطلاب بداية الاسبوع القادم وذلك غالبا يوم الأحد الموافق 16 يونيو منتصف الشهر الجاري، ويتم الإعلان فور انتهاء الكنترولات من اعمال التصحيح والمراجعة والرصد للاختبارات الإلكترونية والورقية للطلاب، ثم يتم اعتماد النتيجة تمهيدا لإعلانها.

تحديث

قال  الدكتور طارق شوقي أن نسبة نجاح الصف الأول الثانوي مرتفعة بالفعل في جميع المحافظات، وذلك للطلاب الذين أدوا الاختبارات الإلكترونية والورقية علي حد سواء، وطالب الوزير كل الطلاب بالتزام الهدوء والتخلي عن حالة القلق والتوتر التي تسيطر عليهم حاليا بسبب نتيجة اولي ثانوي الترم الثاني.

تابع هذه المقالة عبر موقع كلمة دوت اورج الإخباري المصري لمعرفة كل الأخبار حول نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 الترم الثاني الدور الأول وكيفية الاستعلام عن نتيجة اولي ثانوي فور ظهورها رسميا عبر مواقع وزارة التربية والتعليم المصرية.

عن الكاتب

عبد الله وصيفي

كاتب في موقع كلمة ونجوم مصرية خبرة 3 سنوات في الشأن المصري والسعودي والرياضي

التعليقات

    1. عادى مفيش مشكله لإن ده مش ذنبك وعلى فكرة اللجنة بتاعتى كانت كلها بتاخذ أكواد بعضها وأنا كمان كان الكود بتاعى نفس زميلتى وكنا قاعدين جنب بعض

  24. هو فيها أي شي لو دخلت بكود غير الكود بتاعي في ماده الأحياء لأن الكود بتاعي مش كان راضي يدخل وحولت أنزل اقول لمدرس التكنولوجيا ولاكن المدرسين مش كان عرفين يوصل للمدرس بعد أكثر من نصف الوقت في أي ضرر لأن خايفه جدا

    رد

  39. انا مش عارفه النتيجه هتظهر ازاى علي lms وانا كل ما اجي افتحوا بيجيب الشرح بس وكمان الي انا مش عايزاه لو حد يعرف حاجة ياريت يكتبها في التعليقات بليزززززززززززززززز🙏🙏

    رد

    1. احنا المفروض نزاكر من دلوقتي شان الملاحق ال هنجيبها خبر عاجل كلو هيجيب ملاحق الحئو حضرو الشباشب لاهليكم شان يضروبوكم😂😂😂😂ههههههههههه والله العظيم الواحد تعب من كل حاجه حوليه من مزاكره وزعيئ الام على المزاكره

  50. تفائلى يا إيمان إن شاء الله كلنا هاننجح وصلى على رسول الله ياجببتى ربنا معانا لأن إحنا كنا بنذاكر وعملنا الا علينا وإن شاء الله خير😗😘😀😀😍😘😗😙😚

    رد

  61. علي فكرة اللي بيحصل ده غلط المفروض النتيجة تظهر علشان اللي شايل في مادة يلحق يذكراها مش كل يوم حد يقول هتظهر و الواحد دمه يتحرق علشان مش عارف هو عمل ايه

    رد

    3. تفائلي خير يا إيمان إن شاء الله كلنا هاننجح بس ادعي ربنا وصلي علي نبي الله ومتقلقيش كلنا هاننجح بإذن الله وبعدين لما التاب بتاعك علق منك معملتيش محضر ليه كنتي خليتي أخصائي التطوير يعملك محضر وكنتي هاتخدي نصف الدرجه

    4. تفائلى يا إيمان إن شاء الله كلنا هاننجح وصلى على رسول الله ياجببتى ربنا معانا لأن إحنا كنا بنذاكر وعملنا الا علينا وإن شاء الله خير😗😘😀😀😍😘😗😙😚

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.