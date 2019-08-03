مُحافظ القاهرة يؤشر على خفض درجات القبول في الثانوية العامة 6 درجات

قرر محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال بتخفيض تنسيق القبول في الثانوية العامة 6 درجات لتصيح 214 درجة بدلاً من 220 درجة، وذلك بعد دراسة مُتقنة من وزارة التربية والتعليم، واستجابة لرغبات عدد كبير من أولياء الأمور والمسئولين وجاء ذلك القرار تحت اشراف مدير مديرية التربية والتعليم أشرف عطية والذي أكد أن هذا القرار لن يؤثر على سير العملية التعليمية بالشكل السليم.

وجاء هذا القرار مباشرة بعد اعتماد اللواء خالد عبد العال نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الاعدادية والتي بلغت نسبة النجاح فيها 88.5% حيث نجح 125 طالباً من اجمالي 130 طالباً.

الحد الأدنى للقبول في الثانوية العامة في القاهرة

أصبح الحد الأدنى للقبول في الثانوية العامة 214 درجة لطلاب الشهادة الإعدادية أي أنه تم تخفيضها 6 درجات ليلتحق الطلاب الحاصلين على هذا المجموع بالمرحلة الثانوية وفقاً لقرارات وزارة التربية والتعليم.

الالتحاق بنظام التابلت

في ظل سعي وزارة التربية والتعليم لتطوير المنظومة التعليمية ونظام الامتحانات واعتماد الطلاب على فهم المواد الدراسية والتخلص من ظاهرة الغش المُنتشرة ليصل كل طالب إلى مكانة الذي يستحقه وتلتحق دفعة الشهادة الاعدادية بالصف الأول الثانوي لتكملة خطة الوزارة التي تم تطبيقها من قبل على طلاب الصف الأول الثانوي للعام الماضي وبداية من العام القادم يُصبح جميع طلاب الثانوية العامة خاضعين إلى منظومة التابلت الجديدة ونظام الامتحانات الجديد.