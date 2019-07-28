نتائج أسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية 2019 (بغداد) تظهر اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

تم الإعلان رسميا عن موعد ظهور نتائج تعيينات وزارة التربية 2019 أسماء المقبولين في محافظة بغداد، حيث سوف يتم إعلان نتيجة التعيينات في العاصمة “بغداد” عند الساعة التاسعة صباحا من يوم الإثنين 29 يوليو 2019، أعلن ذلك رسميا قسم الإعلام والاتصال الحكومي بمجلس محافظة بغداد، وعليه فقد اقتربنا جدا الآن من موعد ظهور النتيجة، والتي ينتظرها الجميع منذ فترة طويلة، من الراغبين والمتقدمين لتلك الوظائف والتي تقدموا لها سابقا.

وأضاف قسم الإعلام والاتصال الحكومي بمجلس محافظة العاصمة، أن نتائج أسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية ببغداد 2019 سيكون خلال الاجتماع الذي يعقده المحافظ فلاح الجزائري، في التاسعة من صباح الاثنين، يحضر الاجتماع مدراء تربية بغداد، بعد الاجتماع سيتم عقد مؤتمر صحفي وذلك في مقر مجلس محافظة بغداد المقابل لفندق المنصور، حيث وجه مجلس محافظة بغداد الدعوة لجميع الإعلاميين للحضور، ووجه الدعوة للمواطنين للحضور أيضا في ذلك التوقيت بمقر المجلس.

هذا ونتابع معكم الآن كل جديد حول نتائج أسماء المقبولين في تعيينات التربية ببغداد، ونقدم لكم مؤشرات النتيجة عند نشرها رسميا من خلال المؤتمر الصحفي، كما سنقدم لكم كيفية معرفة النتيجة وأسماء المقبولين، وكل تفاصيل المؤتمر الصحفي بعد نهايته رسميا.